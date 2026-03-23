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Poste Italiane will Telecom Italia übernehmen
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Poste Italiane will Telecom Italia übernehmen

Poste Italiane will Telecom Italia übernehmen
Gelangt Telecom Italia via Poste Italiane wieder in staatlichen Besitz?
Von moneycab

Rom – Telecom Italia (TIM) soll wieder in staatliche Hände kommen – zumindest indirekt. Der vom Staat kontrollierte Konzern Poste Italiane will den Telekommunikationskonzern übernehmen. Aktuell hält die italienische Post bereits 27 Prozent. Diesen Anteil hält die Poste Italiane seit knapp einem Jahr.

Damals hatte der Konzern dem französischen Unternehmen Vivendi ein Aktienpaket abgekauft und so den Anteil erhöht. Damit wollte der italienische Staat verhindern, dass der Telekomkonzern in ausländische Hände gerät. Jetzt will Poste Italiane die Mehrheit übernehmen. Der Konzern bietet dabei 0,167 Euro und 0,0218 eigene Aktien je TIM-Anteil. Der Gesamtwert der Offerte wurde mit knapp 11 Milliarden Euro beziffert. (awp/mc/ps)

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