PrimeSoft erweitert Geschäftsleitung mit Michael Sieber und Bettina Müller

Eschlikon – Michael Sieber und Bettina Müller gehören neu zur Geschäftsleitung von PrimeSoft. Michael Sieber verantwortet als CSO den Verkauf und das Marketing, während Bettina Müller als CFO die Leitung von Finanzen, HR und Administration übernimmt.

PrimeSoft, eine führende Anbieterin für kundenspezifische Softwareentwicklung & Microsoft Office Vorlagensoftware mit Sitz in Eschlikon, Baar (Schweiz) und München (Deutschland) hat die Geschäftsleitung zum 1. Oktober 2022 um zwei Mitglieder erweitert.

Michael Sieber übernimmt die Leitung von Verkauf und Marketing für Schweiz und Deutschland von Martin Vogt, welcher als Group CEO das Sales-Team interimistisch seit Anfang 2022 führte und sich somit wieder voll auf seine Aufgabe als CEO fokussieren kann. Während der letzten fünf Jahre war Michael Sieber als Head of Sales & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei QuoVadis Trustlink Schweiz AG tätig, zuvor unter anderem in verschiedenen Vertriebsführungspositionen bei Publicitas. Durch seine vergangenen beruflichen Stationen und seinen Masterabschluss in digitaler Transformation bringt Michael Sieber eine starke ICT-Expertise und Erfahrung mit.

Bettina Müller, als neue CFO, bringt über 16 Jahre Erfahrung im Führen von Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, ICT und Administration und als Mitglied der Geschäftsleitung ein und hatte unter anderem während zehn Jahren bei Perspektive Thurgau und während vier Jahren bei Axpo Kompogas AG gewirkt. Sie löst Jürg Geiser ab, der sich somit wieder auf seine Funktion als Präsident des Verwaltungsrats konzentriert.

Die erweiterte Gruppenleitung von PrimeSoft präsentiert sich als starkes, dynamisches Team: Martin Vogt (CEO), Bettina Müller (CFO), Michael Sieber (CSO), Rebekka Haas (Head of Services) und David Flury (Head of Engineering). «Mit diesem wichtigen Ausbau haben wir das Fundament für ein weiteres Wachstum in der Schweiz und in Deutschland gelegt. Ich freue mich, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen die führende Position der PrimeSoft im Umfeld von Vorlagensoftware und Softwareentwicklung in den nächsten Jahren nachhaltig auszubauen», führt CEO Martin Vogt aus.

Die PrimeSoft Unternehmensgruppe ist im Frühjahr 2022 aus dem Zusammenschluss der Firmen Sevitec, ZigWare und OneOffixx entstanden und hat sich auf Softwareentwicklung, Vorlagensoftware und Trainings auf Grundlage von Microsoft-Technologien spezialisiert. Zum Angebot gehören die Produkte OneOffixx, Brandic und Brandic 365 und wird von 600’000 Benutzern weltweit genutzt. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende an drei Standorten in der Schweiz (Eschlikon und Baar) und in Deutschland (München). (PrimeSoft/mc)

