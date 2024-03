Profidata: LLB Invest implementiert RiskRadar von Arkus FS

Wien / Luxemburg – Mit der erfolgreichen Implementierung von RiskRadar in ihre Prozesse der Risikoberichterstattung hat die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft aus Wien, Österreich – ein Mitglied der Liechtensteinischen Landesbank Gruppe – ihre Risikokontrollkapazitäten mit dem hochfunktionalen und operativ effizienten Risikomanagement-Tool von Arkus FS gestärkt und erweitert.

RiskRadar bietet eine breite Palette von Risiko- und Reporting-Funktionalitäten, die die Bedürfnisse von Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern abdecken. Die Dienstleistungen werden auf einer interaktiven Online-Plattform gehostet, die das Portfoliorisiko für eine Vielzahl von OGAW/AIF-Fondsstrukturen und Anlagestrategien verwaltet und überwacht. Darüber hinaus setzt die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft XENTIS von Profidata AG als Fondsadministrations- und Fondsmanagement-Software ein. Letztere erlaubt eine nahtlose Integration der Risikoberichterstattungsprozesse mittels RiskRadar.

Peter Reisenhofer, CEO der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft, sagt: «Mit der Implementierung von RiskRadar als Risikomanagement- und Risikoreporting-Tool konnten wir unser bereits ausgezeichnetes Niveau an Betriebssicherheit und regulatorischer Exzellenz im Risikomanagement für die Zukunft sichern und gleichzeitig unser Dienst- leistungsangebot mit Value-at-Risk-Fonds und anderen risikomanagementgetriebenen Fondsstrukturen zum Nutzen unserer Kunden erweitern.

Martin Ewen, Chief Risk Officer bei Arkus FS (Mitglied der Profidata Group), fügt hinzu: «Wir freuen uns, die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft auf unserer Plattform zu betreuen; dies unterstreicht unsere Ambitionen, in der D-A-CH-Region, einschliesslich Liechtenstein, zu wachsen und innerhalb der Profidata-Gruppe qualitativ hochwertige und robuste Risikomanagement-Lösungen anzubieten.» (Arkus FS/mc/ps)

Arkus Financial Services S.A.

(Mitglied der Profidata Group) Mit Niederlassungen in Luxemburg und London bietet Arkus FS Vermögensverwaltern flexible und unabhängige Lösungen für das Risikomanagement an. Seit 2003 hat Arkus FS einzigartige Fähigkeiten im Bereich der Risikoüberwachung und des Datenmanagements entwickelt, die es ermöglichen, effiziente, zuverlässige und qualitativ hochwertige Risiko- managementberichte für eine Reihe von Anlagevehikeln und Fondsstrukturen für grosse Finanzinstitute in ganz Europa zu erstellen.