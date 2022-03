Pax Asset Management entscheidet sich für die Xcloud von Profidata

Urdorf – Die Pax Asset Management AG (Pax AM) setzt auf das integrierte Investment Management System XENTIS. Dieses soll von Front-to-Back für das Portfolio Management, das Kapitalanlagen-Controlling der Versicherung sowie für die Verwaltung der Fonds eingesetzt werden. Mit der von Profidata in der Private Cloud betriebenen Lösung wird das Vermögen der Pax Gruppe in der Höhe von ca. CHF 9 Mrd. verwaltet.

In der Absicht eine automatisierte Systemlandschaft zu etablieren, die höchste regulatorische Ansprüche erfüllt, führte die Pax AM zwischen Oktober 2020 und August 2021 eine Softwareevaluation durch. Nach Prüfung der fachlichen und technischen Vorgaben sowie der Anforderungen an bestimmte Module, fiel die Wahl der Pax AM auf das von Profidata in der Private Cloud betriebene XENTIS (Xcloud). Evaluiert wurden vornehmlich die Systemfunktionalitäten Portfolio Management, Reporting und regulatorisches Meldewesen, Buchhaltung nach Schweizerischen Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) und Obligationenrecht (OR) in Übereinstimmung mit dem Hauptbuch von SAP sowie Schnittstellen zu bestehenden Depotbanken und Bloomberg als primärem Marktdatenanbieter.

Christian Zurfluh, Geschäftsleiter der Pax AM, zeigt sich überzeugt: „Mit der Einführung von XENTIS als durchgängiger Front-to-Back-Lösung werden nicht nur die expliziten Ziele der Automatisierung in den Bereichen Portfolio Management, Pre-Trade-Kontrolle, elektronischer Handel & Execution sowie Performanceüberwachung erfüllt, sondern auch die impliziten Ziele der Pax AM, also die Steigerung der Qualität, die Verringerung der (techn.) Komplexität bei gleichzeitiger Erhöhung des Automatisierungsgrades sowie die Vermeidung von operationellen Risiken. Damit legt die Pax AM einen weiteren Grundstein, um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen.“

Markus Baumgartner, Leiter Portfolio Management der Pax AM und zugleich Projektleiter, fügt hinzu: „Für uns war es von Beginn an wichtig, sicherzustellen, dass ein derartiges Projekt, das zweifelsfrei seine Risiken birgt, innerhalb der von uns gesteckten zeitlichen Vorgaben und des Kostenplans abgeschlossen werden kann. Wir sind überzeugt, mit dem Team von Profidata den richtigen Geschäftspartner hierfür gefunden zu haben.“

„Mit Pax entschliesst sich eine weitere führende Schweizer Versicherung, XENTIS als zentrales System im Asset Management einzusetzen. Damit bauen wir nicht nur unsere Marktposition im Segment Versicherungen, sondern auch im Bereich des stark wachsenden Private Cloud-Business aus.“ freut sich Dr. Frank Jenner, Mitglied der Geschäftsleitung der Profidata, über den Gewinn von Pax AM als neuen Referenzkunden. (Profidata/mc)

Pax Asset Management

Die Pax Asset Management (Pax AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Pax Holding (Genossenschaft). Sie wurde 2019 gegründet und nahm ihren Betrieb im April 2020 auf. Aktuell verwaltet Pax AM rund CHF 9 Mrd. Dabei handelt es sich um Vermögen der Pax Gruppe und um anteilsgebundene Lebensversicherungen der Versicherten von Pax. Die Pax Asset Management beschäftigt rund 20 Mitarbeitende, die über langjährige Erfahrung und profundes Know-how im Anlage- und Immobiliengeschäft verfügen. Die Pax AM hat ihren Sitz in Basel.