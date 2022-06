Proptech Immowise bietet seine Lösung auch in der Deutschschweiz an

Zürich – Das Proptech-Unternehmen Immowise, das sich zu 100 Prozent der Verwaltung der Stockwerkeigentümerversammlungen in der Schweiz widmet, erweitert ihre Dienstleistungen in der Deutschschweiz. Die während der Pandemie von Wise.swiss gegründete und vorerst für französischsprachige Verwalter entwickelte Plattform steht nun für die Verwaltung und Organisation jeder Art von GVs überall in der Schweiz zur Verfügung. Um diese Entwicklung schweizweit zu fördern, eröffnet das Unternehmen eine Niederlassung in Zürich und ernennt Teresa Astorina zur Direktorin.

Schweizer Immobilien bekommen die Wende zur Digitalisierung direkt zu spüren, denn die wichtigsten Akteure der Branche haben das Tempo zur Effizienzsteigerung jährlich beschleunigt. Die Schweiz stellt mit seinen 1,4 Millionen Besitzern (darunter mehr als 445.000 Eigentumswohnungen) letztendlich einen wichtigen Markt für Immowise dar.

Die digitale Lösung von Immowise ist einfach zu implementieren und passt sich jeder Art von Stockwerkeigentum an. Durch die Anbindung an die wichtigsten in der Branche verwendeten ERPs ist die Plattform vollständig in die von den Agenturen initiierte Digitalisierungsstrategie integriert. Das schlanke Kostenmanagement eignet sich auch für kleine Strukturen und selbstverwaltete Stockwerkeigentümergemeinschaften.

Büro in Zürich im Dienste der Stockwerkeigentümergemeinschaften in der Deutschschweiz

Mit der Büroeröffnung in Zürich will Immowise den Verwaltungen, selbstverwalteten Stockwerkeigentümergemeinschaften oder auch unabhängigen, lokalen Verwaltern eine Lösung anbieten, um die Arbeitslast mit einer Plattform, die sich bereits in der Westschweiz bewährt hat, zu vereinfachen und zu verringern. Bis 2022 wurden damit schon rund 20 GVs für über 500 Stockwerkeigentümer abgehalten. Bis 2023 will nun Immowise alle Schweizer Regionen abdecken. Zudem wird die Plattform mit zusätzlichen Modulen wie dem internen Nachrichtendienst für Stockwerkeigentümer, dem Vergleich von Kostenvoranschlägen und der Budgetverwaltung erweitert.

Die Entwicklung von Immowise in der Deutschschweiz wird mit der Ernennung von Teresa Astorina zur Direktorin mit Sitz in der Region Zürich abgerundet. Als anerkannte Expertin im Immobiliensektor, in dem sie seit über 25 Jahren tätig ist, übernimmt sie die Proptech-Führung mit dem erklärten Ziel, die Verwaltung von Stockwerkeigentümergemeinschaften in der gesamten Schweiz mittels Digitaltechnik umzustellen. (Immowise/mc/pg)

Immowise