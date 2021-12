Proptech Properti schliesst Seed-Finanzierungsrunde ab

Zürich – Das Proptech-Startup Properti schliesst erfolgreich seine erste Finanzierungsrunde ab und erhält CHF 1.25 Mio. Innert zwei Jahren konnte das Proptech-Unternehmen bereits über 1400 Immobilien vermitteln.

Das auf den Verkauf und die Vermietung von Wohnimmobilien spezialisierte Proptech-Unternehmen Properti hat mit einer ersten Finanzierungsrunde rund CHF 1.25 Mio. Franken erhalten und damit erste Investoren an Land gezogen. Das frisch gewonnene Kapital soll vor allem in die Weiterentwicklung der eigens entwickelten Plattform eingesetzt werden. Die Seed-Runde wurde von Serpentine Ventures und weiteren namhaften Business Angels durchgeführt.

Mit gebündelten Dienstleistungen in die Zukunft

Besonders interessant macht Properti die Lancierung einer eigenen Plattform für Makler, Kunden und Dienstleister, die sich schrittweise in der Branche etabliert. Das zwei Jahre alte Unternehmen beschreibt sich als Tech-Plattform, welche Maklern alle Werkzeuge, die sie für ein erfolgreiches Geschäft benötigen, an einem Ort bereitstellt. So können Kunden, Makler und Dienstleister wie Finanzierer, Versicherer, Maler, Umzugs- und Reinigungsunternehmen etc. auf der eigens entwickelten digitalen und transaktionsbasierten End-to-End-Plattform mit gebündelten Geschäftsdienstleistungen miteinander verbunden werden. Durch den Plattform-Gedanken werden wiederkehrende und bis dato manuell getätigte Aufgaben des Maklers erheblich reduziert. Dazu zählt etwa die Erstellung von Exposés, Insertionen auf Immobilienportalen und Social Media, Erstellung professionellen Bildern und VR-Touren, Immobilienbewertungen, Interessenten-Matching sowie die direkt angeschlossene Leadgewinnung. Dieser neue «Timeback»-Ansatz soll das Serviceniveau der Immobilienbranche neu gestalten und mit der Nutzung innovativer Technologien, den Kunden in den Mittelpunkt stellen.

Auf einem speziell für Eigentümer eingerichteten Cockpit wird die Immobilie als Asset abgebildet, wobei zugleich detaillierte Einblicke zum aktuellen Ist-Zustand, aber auch zur Rentabilität der Liegenschaft geliefert werden. Informationen zu Mieteinnahmen, Marktpreisen, anfallende Renovationen und möglichen Investitionen können rund um die Uhr auf dem sogenannten Eigentümer-Cockpit abgerufen werden. Eine Erweiterung dieser Funktionen besteht darin, direkt mit einem lokalen Service-Dienstleister ein Angebot, beispielsweise für Handwerker-, Umzugsdienste oder Reinigungsdienste, einzuholen. Damit automatisiert Properti nicht nur die Prozesse innerhalb von Verkauf, Vermietung und Verwaltung, sondern ist damit auch eines der ersten Plattformen, welche transaktionsbasierte Dienstleistungen in die Prozessautomatisierung mit aufnimmt, um dem Kunden als Rund-um-Partner eine All-In-One-Lösung anzubieten. Für die Dienstleistungen bezieht das Proptech eine Gebühr und/oder einen Teil der Courtage.

Wachstum und Expansion

Gegenwärtig beschäftigt das Ende 2019 gegründete Unternehmen rund 85 Mitarbeiter, wobei das Team zum ersten Quartal des neuen Jahres erweitert werden soll. Damit zählt Properti mitunter zu einem der am schnellsten wachsenden Immobilienmakler der Schweiz und ist mit seinem im November 2021 neu bezogenen Hauptsitz in Zürich bestens gerüstet, um von einem internationalen Talentpool zu profitieren, um die weitere Expansion anzustreben.

Levent Künzi, CEO & Co-Founder

“Mit dem aus der Finanzierungsrunde gewonnenen Kapital und der Unterstützung an Know-how sowie dem richtigen Netzwerk kommen wir dem Ziel einer führenden, transaktionsbasierten Plattform im Ökosystem Wohnen einen entscheidenden Schritt näher“, so Levent Künzi. «Unser Ziel ist es, die Prozesse rund um Immobilien sowohl für Makler, Kunden und Dienstleister zu vereinfachen. Dabei bieten wir neben unserer Kernkompetenz der Vermittlung und Verwaltung von Immobilien zusätzliche Transaktionen rund um das Wohnen an. Die Investition wird uns dabei helfen, unsere technologischen Projekte weiter zu vertiefen, um eine Produktlancierung auf internationaler Ebene anzupeilen.» (Properti/mc/ps)

