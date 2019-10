Quickline lanciert attraktives Produkt für Multimedia-Grundbedürfnisse

Nidau – Quickline lanciert ein neues Produktportfolio und bietet ihren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Leistung zu einem attraktiven Preis. Gleichzeitig gestalten sich die Produkte einfacher, klarer und transparenter. Für 49 Franken pro Monat erhalten Kunden mit Quickline Start ein attraktives Basisprodukt für Internet, TV und Festnetztelefonie inklusive Digitalanschluss.

Ab sofort bietet Quickline ein neues Produktportfolio. Dieses folgt einem einfachen Prinzip: ein einheitliches Basisprodukt – Quickline Start – sowie auf Wunsch dazu frei kombinierbare Leistungsoptionen. Dabei deckt Quickline Start die Grundbedürfnisse an modernen Telekommunikations-Dienstleistungen einer grossen Mehrheit der Kunden bereits ab.

Einfach und klar für den Kunden

Frédéric Goetschmann, CEO Quickline: «Im heutigen Preis- und Rabatt-Wirrwarr setzt Quickline einen Gegentrend im Sinne des Kunden. Denn die meisten wollen schnell und zuverlässig surfen, unkompliziert TV schauen und telefonieren können. Und das am liebsten mit einem Anbieter. Sind wir ehrlich: Niemand braucht heute 10 Giga. Wir haben deshalb die wichtigsten Multimedia-Dienstleistungen aufs Wesentliche reduziert und in einem attraktiven Startpaket zusammengenommen. Für 49 Franken bekommen Kundinnen und Kunden, was sie wirklich brauchen. Selbstverständlich können sie zusätzliche Leistungen frei dazu kombinieren. Ein kundenfreundliches, leistungsstarkes Produkt zu einem sensationellen Preis – und dies permanent, nicht als Promotion.»

Umfassendes Basisprodukt zu attraktivem Preis

Quickline Start deckt einen Grossteil der Kundenbedürfnisse bereits ab. Es beinhaltet Internet mit einer Geschwindigkeit bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) inkl. WLAN-Modem, 130 TV-Kanäle, 200 Radiosender sowie Festnetzanschluss. Die Gebühr für den Digitalanschluss ist im Preis von Quickline Start bereits inbegriffen. Auf Wunsch können Kunden einfach passende Zusatzleistungen pro Produkt dazu wählen: schnelleres Internet, mehr Entertainment mit TV-Streaming inkl. Netflix, Sky, Schweizer Eishockey etc., Flat-Abo auf Festnetztelefonie oder Mobiltelefonie zum Vorzugspreis.

Sowohl Neukunden wie auch bestehende Kunden profitieren aktuell von einem interessanten Angebot. Beim Abschluss von Quickline Start erhalten sie kostenlos mehr Internet-Speed während 12 resp. 3 Monaten und sparen damit bis 480 Franken.

Surfen mit Giga-Speed

Im Technologiewettbewerb ist und bleibt Quickline weiterhin voll dabei. Der Quickline-Verbund investiert kontinuierlich in den Netzausbau. Kunden profitieren von schnellem, stabilem Internet und einem Spitzentempo von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). (Quickline/mc/ps)

Mehr zu Quickline Start: www.quickline.ch/produkte