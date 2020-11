Quickline mit bestem Internet der Schweiz

Nidau – Quickline gewinnt den Schweizer Breitbandtest des Fachmagazins «connect». In allen Bereichen erzielt Quickline ein Topergebnis und übertrifft mit Kabel- und Glasfasertechnologie ihre Mitbewerber.

Das renommierte Fachmagazin für Telekommunikation «connect» kürt Quickline zur Breitband-Testsiegerin in der Schweiz. Getestet wurden verschiedene Leistungen von Highspeed-Internet, Webservices und Web-TV von Mitte September bis Mitte Oktober. Bewertungskriterien waren u.a. Daten-Downloads und -Uploads, Ladezeiten von Websites, Bildqualität bei Web-TV oder Antwortzeiten bei YouTube und zu Gaming-Servern.

Netzqualität auf höchstem Niveau

In allen untersuchten Bereichen erzielt Quickline sehr gute Leistungen. In der Gesamtbewertung belegt Quickline den ersten Platz und übertrumpft «die Grossen» der Branche. «Wir freuen uns sehr über das schöne Resultat und sind stolz auf diese Auszeichnung», kommentiert Frédéric Goetschmann, CEO Quickline, die Testergebnisse. «Der Test unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer Kommunikationsnetze und zeigt, dass wir mit unserer Technologie gut aufgestellt sind. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten Internetleistungen in Top-Qualität.» Damit dies auch in Zukunft so bleibt, investiert der Quickline-Verbund kontinuierlich in den weiteren Netzausbau. (Quickline/mc/ps)