Quickline mit leicht besserem Umsatz im Jahr 2025

Nidau – Der Quickline-Verbund erhöht seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 249 Millionen Franken (+0.4%). Die Kundenzahlen steigen auch leicht. Die hohe Kundenzufriedenheit mit den Quickline-Produkten und dem Kundenservice wurde erneut bestätigt.

«Seit über 30 Jahren versorgen wir Kundinnen und Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen, seit vier Jahren können sie sie in der ganzen Schweiz nutzen – unabhängig von ihrem lokalen Netzbetreiber. Im hartumkämpften Telekommunikationsmarkt, der preis- und promotionsgetrieben ist, werden die Kundennähe und -zufriedenheit, Authentizität, Glaubwürdigkeit sowie starke Partnerschaften immer wichtiger. Daran arbeiten wir täglich. Bedauerlicherweise haben wir 2025 die Wasserwerke Zug AG (WWZ), einen der Verbundpartner, verloren. Erfreulicherweise konnten wir drei neue Aktionäre gewinnen und werden mit ihnen neue Potenziale erschliessen», kommentiert Egon Perathoner, CEO von Quickline, das Jahr 2025.

Im November wurden EW Oftringen AG, StWZ Energie AG und die fenaco Genossenschaft als neue Aktionäre der Quickline Holding AG bestätigt. Durch die Minderheitsbeteiligung der fenaco Genossenschaft möchten beide Parteien die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum stärken und gemeinsame Potenziale für die fenaco-Kundinnen, -Kunden und -Mitglieder weiterentwickeln.

Neues Produktportfolio zeigt Wirkung

Im September hat Quickline ein neues, attraktiveres und vereinfachtes Produktportfolio gelauncht. Das Internet bleibt nach wie vor der Grundbaustein des Angebots. Zudem wird nur noch ein TV-Abo angeboten, welches keine Kompromisse in der Unterhaltungsqualität und -vielfalt macht. Mit bedarfsgerecht konzipierten Mobile-Abos zu attraktiven Preisen überzeugt Quickline die Kundinnen und Kunden weiterhin. Das Festnetz bleibt ein Bestandteil des Portfolios für spezifische Zielgruppen wie Familien oder ältere Personen.

Das neue Produktportfolio ist auch für die bestehenden Kundinnen und Kunden interessant und Quickline treibt die sinnvollen Migrationen aktiv voran. Die bestehenden Kundinnen und Kunden können in unterschiedlichem Ausmass auch von den Promotionen profitieren. Das Kundentreueprogramm «Benefit» erfreut sich nach wie vor einer grossen Beliebtheit: Rund 63’000 treue Quickline-Kundinnen und -Kunden konnten 2025 von kostenlosen oder vergünstigten Freizeitangeboten in den Bereichen Eishockey, Handball, Skifahren, Konzerten oder Museumsbesuchen profitieren.

Die hohe Kundenzufriedenheit mit den Produkten, dem persönlichen Kundenservice sowie die attraktiven Preise und Promotionen spiegeln sich in den Kundenzahlen wider. Bereinigt um den Verlust der WWZ-Kundinnen und -Kunden wurde ein moderates Wachstum erzielt. Auch der höhere effektive Verbundumsatz von 249 Millionen Franken (+0.4% gegenüber Vorjahr) und das positive operative Ergebnis bestätigen diese Aussage. Per Stichtag 31.12.2025 weist Quickline folgende effektive Kundenzahlen auf (Vergleich zum Vorjahr): Mobile (-18.5%), TV-Streaming (-18.7%), Internet (-24%), lineares TV (-28.3%) und Festnetztelefonie (-29.5%).

Im Small-Medium-Business (SMB) trägt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Marktpartnern, lokale IT- und Telematik-Firmen, ihre Früchte: Das SMB-Segment hat den Umsatz um +10.5% gegenüber dem Vorjahr steigern können. Die Quickline Hospitality TV-Lösung von primetime hat sich bereits in Hotels, Spitälern, Alters- und Pflegeheimen etabliert.

Quickline TV – das Aushängeschild von Quickline und Tor zur unbegrenzten Unterhaltung mit über 700 TV- und Radiosendern, Live-Sport, Apps und Streamingdiensten – wird laufend weiterentwickelt. 2025 waren es beispielsweise das geräteübergreifende Weiterschauen, die verbesserte Suche und Bildqualität mit neu über 220 Sendern in Premium HD, die Erweiterung von Replay Premium auf die meistgesehen TV-Sender sowie die Bewertungsmöglichkeit für Filme und Serien.

Im Dienst der Kundinnen und Kunden unschlagbar

Auch 2025 zeichnete der Schweizer Branchenmonitor des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) Quickline als beste Internetanbieterin in der Kategorie «Kundenservice» aus – dies bereits zum fünften Mal in Folge. Unter den TV- und Mobileanbietern hat die Kundenzufriedenheit eine TOP-Bewertung erhalten. Comparis, das Schweizer Preisvergleichsportal, krönte Quickline als Testsieger in der Kategorie «Touchpoints & Kontakt» und erteilte eine Gold-Bewertung für Zufriedenheit mit Mobile-Abos.

Quickline Energy als Smart Meter-Partner

Bereits 50’000 Haushalte und Gewerbe sind schweizweit mit einem Smart Meter von Quickline Energy ausgestattet. Quickline Energy bietet Energieversorgern in der Schweiz eine voll integrierte Lösung für die verschiedenen Energiegemeinschaften. Über die Plattform können Private mit eigener Stromproduktion Abnehmer für ihren Strom finden und den Vertrag digital abschliessen inkl. Abrechnungsservice. Zudem integrierte Quickline Energy eine führende Smart Grid Operation Plattform, welche in den Verteilnetzen für eine umfassende und intelligente Netzsteuerung auf Niederspannungsebene sorgt.

Ausblick 2026

Quickline verfolgt die Wachstumsstrategie konsequent weiter. «Ich blicke auf mein erstes Jahr als CEO von Quickline voller Stolz, Zuversicht und Freude zurück. Quickline hat sich im hartumkämpften Markt behauptet. Wir haben uns weiter als persönliche Telekommunikationsanbieterin positioniert, neue Kundinnen und Kunden gewonnen und die bestehenden mit Sorge behandelt. Das Unternehmen ist mit der neuen Strategie auf die Zukunft ausgerichtet. Ich bin überzeugt, dass wir mit u.a. den neuen Aktionären den letztjährigen Kundenverlust kompensieren werden. Ich freue mich sehr, mit unseren Mitarbeitenden und Partnern die Erfolgsgeschichte weiter zu gestalten», sagt Egon Perathoner, CEO Quickline. (Quickline/mc)