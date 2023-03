Quickline wächst bei Mobile-Abos und TV-Streaming

Nidau – In einem hart umkämpften Markt wächst Quickline im Jahr 2022 bei Mobile-Abos (+9.3%) und TV-Streaming (+8.5%). Ein Branchentrend ist der Rückgang beim Festnetz (-4.3%). Der Umsatz im Quickline-Verbund steigt gegenüber dem Vorjahr leicht auf 247 Millionen Franken. Die bereits hohe Kundenzufriedenheit ist weiter gestiegen.

«Die hohe Kundenzufriedenheit und hervorragende Weiterempfehlungsrate bestätigen die hohe Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Seit September 2022 können Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz von unserem Angebot profitieren», sagt Frédéric Goetschmann, CEO Quickline. «Als Schweizer Unternehmen erwirtschaften wir die Wertschöpfung in der Schweiz, handeln dank unserer Grösse agil und sind in den Regionen präsent. Das gehört zu unserer DNA und wird von Kundinnen und Kunden sehr geschätzt.»

Neukunden gewinnen, Treue belohnen

Im September ist Quickline vom regionalen zum nationalen Anbieter geworden und bietet neu die ganze Produktpalette auch ausserhalb des Verbundgebietes der Quickline-Partner an. «Das Kunden-Feedback zeigt, dass Quickline als sympathische Telekom-Anbieterin wahrgenommen wird. Unsere Leistung in der Produktentwicklung, Vermarktung und im Support kommt bei unserer Kundschaft gut an. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeitenden im Quickline-Verbund, die mit ihrem täglichen Einsatz für ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis sorgen», sagt Frédéric Goetschmann.

Quickline bietet nicht nur Neukunden attraktive Angebote an, sondern belohnt auch bestehende Kunden. Im Februar 2022 hat Quickline das Kundentreueprogramm Benefit lanciert. Kundinnen und Kunden werden mit kostenlosen oder vergünstigten Tickets für Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen für ihre Treue belohnt. Im Jahr 2022 konnten über 50 000 Kundinnen und Kunden vom Programm profitieren.

Quickline hat das Portfolio vereinfacht

Für den Eintritt in den nationalen Markt hat Quickline das Angebot vereinfacht und die Internetgeschwindigkeit bei den zwei kleineren Abos verdoppelt. Neu können auch Internet Only-Produkte abonniert werden. Kundinnen und Kunden können nun zwischen Quickline Internet S (100 Mbit/s) bis hin zu Quickline Internet XL (10 Gbit/s) wählen. Aktuell profitieren Kundinnen und Kunden ein Jahr lang von Internet-Abos für nur 34 Franken monatlich. Quickline TV und die Festnetztelefonie können sie je nach Bedürfnis dazu buchen. Das Mobile-Angebot hat sich bewährt und wurde beibehalten.

Das mobile Internet als Ergänzung zum kabelgebundenen Internet lancierte Quickline im Juni 2022. Mit diesem Produkt deckt Quickline die Bedürfnisse mobiler Kundinnen und Kunden ab, die ihren persönlichen Zugang zum Internet jederzeit nutzen wollen. Dies unabhängig davon, ob sie in einer Ferienwohnung oder in einem Camper ihre Zeit verbringen.

Diese Quickline-Produkte und -Leistungen wurden im Jahr 2022 von renommierten Instituten ausgezeichnet:

«Quickline bleibt für Familien am günstigsten»: Preisvergleich K-Tipp (Mai 2022)

1. Platz Kundenservice Internetanbieter: Schweizer Institut für Qualitätstests SIQT (Juni 2022)

1. Platz TV-Anbieterin: Bilanz Telekomrating 2022 (September 2022)

3. Platz Mobilekommunikation: Bilanz Telekomrating 2022 (September 2022)

2. Platz: connect Breitbandnetztest bis 1 Gbit/s (September 2022)

Smart Meter-Lösungen als Beitrag zur Energiewende

Seit Juli 2022 setzen kleine und mittlere Energieversorgungsunternehmen (EVU) auf die umfassende Smart Meter-Lösung von Quickline Energy. Vom Beschaffen der Zähler- und Kommunikationsmodule über das Datenmanagement bis hin zur Integration in das Abrechnungssystem und das Kundenportal bietet die Komplettlösung von Quickline Energy grosse Synergien. Damit können sich die EVU auf ihre Kunden und den Betrieb konzentrieren. «Smart Meter sind ein wichtiger Bestandteil intelligenter Verteilnetze. Mit Quickline Energy leisten wir einen Beitrag für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 und damit zur Energiewende», sagt Frédéric Goetschmann.

Jubiläumsjahr 2023

«Die hohe Kundenzufriedenheit ist uns Ansporn, unsere Netzinfrastruktur und Produkte weiterzuentwickeln und den Kundinnen und Kunden auch in Zukunft die beste Qualität zu bieten. Besonders freue ich mich, dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum von Quickline zusammen mit unserer Kundschaft, Mitarbeitenden und Partnern zu feiern», sagt Frédéric Goetschmann. (Quickline/mc)