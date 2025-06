Kundenservice von Quickline ist unschlagbar

Nidau – Quickline ist bereits zum fünften Mal in Folge als Testsieger in der Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests in der Kategorie Kundenservice unter den Internetanbietern ausgezeichnet worden. Auch unter den TV- und Mobile-Anbietern schaffte es die Kundenzufriedenheit mit Quickline in die TOP-Bewertungen.

Die im Mai 2025 durchgeführte Online-Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) bestätigt die Topleistungen von Quickline: Im Schweizer Branchenmonitor 2025 holt sich Quickline bereits zum fünften Mal in Folge den 1. Platz für den Kundenservice unter den Internetanbietern. Die Kundenzufriedenheit unter den TV-Anbietern ist in den TOP 3 und Mobile-Anbietern in den TOP 5.

«Es zeigt sich einmal mehr, dass unser Kundenservice in Nidau und in den Partner-Shops in der ganzen Deutschschweiz bei den Kunden gut ankommt. Es freut mich sehr, dass dies und die hohe Kundenzufriedenheit mit Quickline TV und Mobile durch die unabhängigen Tests bestätigt wurden. Diese Auszeichnung geht vor allem an unsere Mitarbeitenden an der Front als Dank für ihren täglichen Einsatz.», kommentiert Egon Perathoner, CEO Quickline.

SIQT führt anbieterunabhängige und objektive Tests von Dienstleistungen und Produkten durch. Der Branchenmonitor ermittelt jährlich in einer branchenübergreifenden, landesweiten Online-Kundenbefragung die besten Anbieter bezüglich Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen zum Branchenmonitor 2025 finden Sie unter: Schweizer Branchenmonitor 2025 – SIQT. (Quickline/mc)