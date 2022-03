radicant und aixigo geben Partnerschaft bekannt

Zürich – Die nachhaltige, kollaborative und digitale Finanzdienstleisterin radicant, dessen Dienstleistungsangebot vollständig an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (17 SDGs) der UNO orientiert ist, vertraut im Bereich Portfolio Management und Anlageberatung zukünftig auf die cloudbasierte aixigo:BLOXX Wealth Management Platform von aixigo – einem der führenden europäischen Anbieter bewährter Next-Generation-Technologie für die Bereiche Wealth Management und Retail Banking.

radicant hat sich zum Ziel gesetzt, das Banking neu zu definieren: Es soll zu einem persönlichen und digitalen Lebensbegleiter werden, dass alle finanziellen Bedürfnisse der Kundschaft versteht und dabei unterstützt, den persönlichen Lebensstil und die Investitionen an den 17 SDGs der UNO auszurichten. Im Einklang mit dieser Vision ermöglicht künftig die hoch performante aixigo:BLOXX Wealth Management Platform eine der Kernleistungen von radicant. Damit kommt radicant ihrem Ziel einen grossen Schritt näher, noch in diesem Jahr einzigartige Dienstleistungen – im Bereich der nachhaltigen und digitalen Vermögensverwaltung – anzubieten.

Um dies zu ermöglichen, stellt aixigo radicant die technologischen Fähigkeiten der aixigo Plattform – für die Anwendung in den Bereichen Portfolio Management, Anlageberatung und Portfolio Analyse in der radicant Cloud – bereit. Basierend auf aixigoˈs modularer Architektur kann radicant innerhalb kürzester Zeit auf die stabilen und zukunftsgerichteten Funktionalitäten der aixigo:BLOXX der Wealth Management Platform zugreifen. Zudem können die 17 SDGs sowie weitere Nachhaltigkeitsfaktoren direkt ins Anlagegeschäft einfliessen und in der Software optimal bewirtschaftet werden. Individuelles Portfolio Management, Nachhaltigkeit und Digitalisierung gehen so Hand in Hand mit einem neuartigen Kundenerlebnis, das die Antwort auf den bewussten Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit bietet.

«Während traditionelle Banken nur das Kundensegment mit den höchsten Vermögen umfassen und mit detaillierten Nachhaltigkeitsinformationen bedienen, werden wir bei radicant eine personalisierte, nachhaltige Anlageberatung und Vermögensverwaltung demokratisieren. Alle sollen die Möglichkeit bekommen, ein auf die Nachhaltigkeitsziele der UNO ausgerichtetes Portfolio nach den eignen Wünschen und Bedürfnissen zusammenzustellen. Mit aixigo als Partner haben wir eine mächtige digitale Vermögensverwaltungsmaschine, mit welcher radicant mittels führender Technologien eine Vielzahl von Portfolios verwalten und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Endkunden eingehen kann», so Dr. Jan Amrit Poser, Chief Sustainable Investment Officer von radicant.

«Als Technologie-Leader im Bereich Portfolio Management und Anlageberatung freuen wir uns sehr, dass wir ein innovatives Unternehmen wie radicant, das sich selbst als «Technologieunternehmen» bezeichnet, mit unserer Lösung überzeugen konnten. Unsere aixigo:BLOXX Wealth Management Platform bietet die Möglichkeit, den Nachhaltigkeitsfokus optimal abzubilden und im Investmentgeschäft zu integrieren. Es freut uns, dass wir mit dieser Zusammenarbeit auch in dieser Hinsicht einen Beitrag leisten können. radicant ist durch die Kooperation mit aixigo optimal aufgestellt, die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden innerhalb kurzer Zeit abzubilden und damit Innovationstreiber zu bleiben», kommentiert Delia Steiner, Country Managerin Schweiz & Liechtenstein bei aixigo. (radicant/mc/ps)

Über aixigo

aixigo verfügt weltweit über die schnellste API-basierte Wealth Management Platform zur Gestaltung individueller, innovativer und profitabler Wealth Management Services! Die hoch performanten aixigo:BLOXX der Wealth Management Platform stellen dabei alle technologischen Fähigkeiten für die Anwendung in Anlageberatung, Portfolio Analyse und Monitoring, Portfolio Management und Financial Planning bereit. aixigo’s Plattform befähigt Banken, Finanzdienstleister und Vermögensverwalter, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern und schnell, massentauglich und flexibel zu sein. Die internationalen Kunden von aixigo, darunter die Bank Vontobel, BNP Paribas, Commerzbank, Targo Bank und Hargreaves Lansdown, profitieren bereits von aixigo’s Wealth Management Platform. Darüber hinaus wurde aixigo von der Universität St. Gallen (Schweiz) mit dem Banking IT-Innovation Award, dem Deutschen Bundestag und der deutschen Industrie mit dem German Innovation Award sowie von FinTech Global wiederholt als WEALTHTECH100 ausgezeichnet. In der Schweiz ist aixigo seit zwei Jahren vertreten und unterstützt seine Schweizer Kunden dort durch eine Tochtergesellschaft.

Über radicant

radicant ist ein daten- und technologiegetriebenes Startup mit dem Ziel, den Zugang zu personalisierten und nachhaltigen Finanzdienstleistungen rund um die Uhr zu demokratisieren. Das FinTech-Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO im Markt mit Community und Finanzdienstleistungen zu fördern und auch selbst zu leben. Durch höhere Transparenz sollen Kunden:innen dabei unterstützt werden, ihre individuellen Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. radicant befindet sich derzeit in der Aufbauphase und hat im Juni 2021 die Banklizenz bei der FINMA beantragt.