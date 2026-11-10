Ransomware-Bande Cloak stiehlt Patienten- und Mitarbeiterdaten von Churer Gesundheitszentrum

Chur – Cyberkriminelle haben das Medizinische Zentrum Gleis D und die Apotheke Medi Porta in Chur angegriffen. Dabei erbeuteten sie sensible Patienten- und Mitarbeiterdaten. Die Ransomware-Bande Cloak behauptet, 87 Gigabyte an Daten gestohlen zu haben. Die medizinische Versorgung läuft derweil normal weiter.

Das Medizinische Zentrum Gleis D und die dazugehörige Apotheke Medi Porta in Chur sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie das Gesundheitszentrum mitteilt, konnten der IT-Partner und externe Cyberspezialisten den Angriff zwar stoppen und die betroffenen Systeme sichern, ein Datenabfluss konnte aber «trotz kurzer Reaktionszeit nicht vollständig verhindert werden».

Betroffen seien lokale Datenspeicherorte. Der Mitteilung zufolge sind unter anderem Namen, Adressen, Rezepte und Röntgenbilder abgeflossen. Auch Daten von Mitarbeitenden seien betroffen. Die elektronische Patientendokumentation, die in einer separaten Applikation geführt werde, sei hingegen verschont geblieben. Der Angriff habe zudem weder die Diagnosen noch die Behandlungen beeinträchtigt, schreibt das Gesundheitszentrum. In der Mitteilung heisst es, «das Zentrum ist voll betriebsfähig und die medizinische Versorgung ist vollumfänglich gewährleistet.» (Swisscybersecurity.net/mc/hfu)