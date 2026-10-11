Papers AG gewinnt den Sicherheitsexperten Mark Barwinski als Advisor

Zug – Das Zuger Softwareunternehmen Papers AG baut das Team rund um die Resilienz-Plattform Obsidio gezielt weiter aus. Obsidio macht sich das Acurast-Netzwerk zunutze, um Resilienz-Tests unter hochrealistischen Bedingungen durchzuführen. Mit Mark Barwinski unterstützt ab sofort ein international renommierter Cybersicherheitsexperte die strategische Weiterentwicklung der Lösung als Advisor.

Die Papers AG stärkt damit ihre Kapazitäten, um Finanzinstitutionen und Betreiber kritischer Infrastrukturen bei der präventiven Abwehr komplexer Cyberbedrohungen zu begleiten.

Globale Führungserfahrung von NSA bis UBS

Mark Barwinski verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen der internationalen Cybersicherheit. Zu seinen Stationen gehören Leitungsfunktionen bei der US-amerikanischen National Security Agency (NSA), bei PwC Schweiz, Siemens sowie der Grossbank UBS, wo er als Managing Director und Global Head of Cyber Operations die weltweite Sicherheitsarchitektur verantwortete. Heute berät er als Gründer von CyberOps Advisory Verwaltungsräte sowie Geschäftsleitungen in Sicherheitsfragen und ist gewähltes Vorstandsmitglied der internationalen Vereinigung ISC2.

«Moderne Cyber-Resilienz lässt sich nicht mit theoretischen Checklisten verifizieren. Obsidio zwingt Unternehmen dazu, ihre Verteidigung unter hochrealistischen, dezentralen Bedingungen zu testen. Das ist genau der pragmatische Ansatz, den Betreiber kritischer Infrastrukturen heute benötigen, um auf echte Krisen vorbereitet zu sein», erklärt Mark Barwinski zu seinem Engagement.

Antwort auf steigende internationale Nachfrage

CEO Alessandro De Carli sieht in der Zusammenarbeit einen entscheidenden Baustein für das weitere Wachstum: «Der Zuzug von Mark Barwinski ist eine direkte Antwort auf die steigende internationale Nachfrage seit dem Launch von Obsidio. Seine profunde Erfahrung aus der Führung globaler Sicherheitsorganisationen bringt genau die strategische Tiefe ein, die wir für die Skalierung unserer Resilienz-Plattform benötigen. Mark Barwinski versteht die operativen Anforderungen regulierter Unternehmen aus erster Hand.»