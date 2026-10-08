GOhack26: Wenn Vertrauen zur Angriffsfläche wird

Zürich – Am 29. und 30. Oktober 2026 findet an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in Zürich die vierte Ausgabe von GOhack statt. Der Cybersecurity-Event verbindet Symposium, EDU-Track mit Talks und Workshops sowie eine Live Bug Bounty Challenge, bei der Ethical Hacker reale Systeme teilnehmender Unternehmen testen. Inhaltlich stehen Risiken rund um Lieferketten, externe Dienstleister, interne Zugriffe und KI-Systeme im Zentrum.

Das Symposium am Donnerstagabend steht unter dem Titel «The Enemy Within – Lieferketten, Insider, KI: Wenn Vertrauen zur Angriffsfläche wird.» Expertinnen aus Wirtschaft, Forschung, Behörden und Security-Praxis beleuchten, wie Organisationen mit Abhängigkeiten und Vertrauensrisiken umgehen können.

GOhack26

29.–30. Oktober 2026

FFHS Gleisarena, Zürich

Symposium: Zollstrasse 11, 8005 Zürich

EDU-Track, Workshops und Live Bug Bounty Challenge: Zollstrasse 17, 8005 Zürich

Formate: Symposium, EDU-Track mit Workshops, Live Bug Bounty Challenge

Platin-Partner: BDO Digital und FFHS (seit der ersten GOhack-Ausgabe)

Zielgruppe: Entscheidungsträger:innen, IT- und Security-Verantwortliche, Ethical Hacker, Studierende, Nachwuchstalente und Cybersecurity-Interessierte

Programm & Tickets: https://gobugfree.com/de-CH/ gohack-konferenz

Speaker: https://gobugfree.com/de-CH/ gohack26-speaker

Nach einer Grussbotschaft von Florian Schütz, Direktor des BACS, eröffnet Roman Hüssy, Co-Leiter GovCERT beim BACS, das Symposium. Weitere Perspektiven kommen unter anderem von Silvan Schellenberg, Head CISO Switzerland Office, UBS; Dr. Stefan Lüders, CISO & Head of the CSIRT, CERN; Aurore Chatard, National Head Security, SRG; Dr. Sina Wulfmeyer, Chief Data Officer & DPO, Unique AI; Bernhard Tellenbach, Leiter Cyber Defence Campus und Michael Platen, Founder & Chairman, Aequivalent. Moderiert wird das Symposium von Christoph Lanter, Geschäftsleiter von kombiniert.ch.

Eine besondere Praxisperspektive bringt Aurore Chatard ein. Als Head of Security des Eurovision Song Contest 2025 in Basel verantwortete sie eine komplexe Sicherheitsorganisation mit zahlreichen Partnern und internationalen Abhängigkeiten. Bei GOhack26 spricht sie darüber, welche Lehren sich daraus für Unternehmen ziehen lassen.

Drei Formate, ein Ziel: Cybersecurity erlebbar machen

GOhack26 verbindet strategische Einordnung, praxisnahe Weiterbildung und Live Security Testing:

Symposium: Am Donnerstagabend diskutieren Expert:innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Security-Praxis, wie Unternehmen mit Vertrauens-, Zugriffs- und Abhängigkeitsrisiken umgehen können.

EDU-Track: Am Donnerstag und Freitag bieten Business- und Tech-Talks sowie Workshops konkrete Einblicke in aktuelle Cybersecurity-Themen. Auf dem Programm stehen unter anderem E-Mail-Sicherheit, Social Engineering, digitale Identität, Lieferkettenrisiken, KI-Agenten, Kryptografie und Pentesting.

Live Bug Bounty Challenge: Während zwei Tagen suchen Ethical Hacker der GObugfree Community gezielt nach Schwachstellen in realen Systemen von zehn teilnehmenden Unternehmen und Organisationen, darunter BDO, Threema und Abraxas. Für valide Findings steht ein Prämienpool von insgesamt CHF 50’000 zur Verfügung. Besucherinnen können die Challenge vor Ort verfolgen, den Stand über das Live-Leaderboard einsehen und mit Ethical Hackern sowie den teilnehmenden Unternehmen ins Gespräch kommen. Am Freitagabend werden die erfolgreichsten Hacker bei der Award Ceremony ausgezeichnet.

«Unternehmen müssen Mitarbeitenden, Partnern und Systemen vertrauen können. Gleichzeitig müssen sie wissen, wer Zugriff hat, welche Abhängigkeiten bestehen und wo daraus Risiken entstehen. Bei GOhack26 bringen wir diese Perspektiven zusammen und zeigen mit der Live Bug Bounty Challenge, wie reale Systeme unter realen Bedingungen getestet werden», sagt Marcel Eyer, Co-CEO von GObugfree.

Auch Studierende und Nachwuchstalente sind Teil von GOhack26. Sie treffen vor Ort auf Security-Verantwortliche, Unternehmen und erfahrene Ethical Hacker und erhalten direkten Einblick in unterschiedliche Bereiche der Cybersecurity-Praxis. (GH/mc/hfu)

Weitere Informationen: https://gobugfree.com/de-CH/gohack-konferenz