Remo Mini neu COO von Collana Health

Bern – Die Collana Health AG verstärkt ihre Geschäftsleitung mit Remo Mini als Chief Operating Officer. Der ausgewiesene Healthcare-Stratege bringt langjährige Erfahrung in der digitalen Transformation des Schweizer Gesundheitswesens mit und wird bei Collana Health den weiteren Ausbau des Consultings sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantworten.

Remo Mini (43) wechselt von der Büro H AG, wo er neun Jahre als Partner tätig war und zahlreiche Digitalisierungsinitiativen im Schweizer Gesundheitswesen leitete. Bei Collana Health wird Mini die Bereiche Beratung, Prozessdigitalisierung und Steuerung komplexer Vorhaben weiterentwickeln.

Martin Straumann, CEO von Collana Health, freut sich über den Neuzugang: „Remo Mini versteht es, anspruchsvolle Projekte in nachvollziehbare, umsetzbare Schritte zu übersetzen. Mit seiner lokalen Health-Expertise, seiner Kundennähe und seinem Gespür für passgenaue Lösungen wird er die digitale Transformation unserer Kunden gezielt vorantreiben.“

Remo Mini ergänzt: „Digitalisierung im Gesundheitswesen ist kein Selbstzweck. Entscheidend ist, dass sie Abläufe verbessert, Mitarbeitende entlastet und die Versorgung von Patienten stärkt. Genau diese Verbindung aus fachlicher Tiefe, klarer strategischer Ausrichtung und partnerschaftlicher Kultur hat mich an Collana Health überzeugt,“ so Remo Mini, COO.

Der Eintritt von Mini unterstreicht die Ambition von Collana Health, sich als führender Beratungs- und IT-Komplettanbieter im Schweizer Gesundheitswesen zu positionieren – mit einem Fokus auf durchgängige Digitalisierung und die Umsetzung von Leuchtturmprojekten.

Neben seiner Tätigkeit als COO bei Collana Health ist Remo Mini Gastdozent an der Berner Fachhochschule BFH (unter anderem im CAS Strategisches Management im Gesundheitswesen) und bei H+ Bildung, dem führenden Weiterbildungspartner des Schweizer Gesundheitswesens. Er verfügt über einen MAS der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich in Business Consulting. (Collana Health/mc/hfu)