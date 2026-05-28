Thomas Zangerl löst Patrick Progin als CEO der Centris AG ab

Solothurn – Der Verwaltungsrat der Centris AG regelt die Nachfolge an der operativen Spitze des Unternehmens. Thomas Zangerl übernimmt per 1. Januar 2027 die Funktion des Chief Executive Officer. Er folgt auf Patrick Progin, der Centris seit 2004 leitet und zum 31. März 2027 ordentlich pensioniert wird.

Thomas Zangerl bringt langjährige Erfahrung in der Führung internationaler Software- und IT‑Dienstleistungsunternehmen mit. Zuletzt war er von 2020 bis 2026 CEO der Adnovum AG. In dieser Funktion verantwortete er die Führung von rund 700 Mitarbeitenden in fünf Ländern und entwickelte das Unternehmen erfolgreich weiter. Zu seinen Schwerpunkten gehörten die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, eine umfassende organisatorische und kulturelle Transformation sowie die gezielte Schärfung der Marktpositionierung, insbesondere in den Bereichen Cybersecurity und künstliche Intelligenz. Zuvor hatte Thomas Zangerl verschiedene Führungspositionen bei der Netcetera AG und der Helsana Versicherungen AG inne.

Mit der Ernennung von Thomas Zangerl setzt der Verwaltungsrat auf eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die sich durch unternehmerisches Denken, hohe Entscheidungsstärke und klare Kundenorientierung auszeichnet. Zangerl wird die strategische Weiterentwicklung von Centris konsequent fortsetzen und das Unternehmen mit der gezielten Weiterentwicklung des Produktportfolios, der Automatisierung von Prozessen sowie der Öffnung des Ökosystems für neue Partner in die nächste Phase führen. (pd/mc/pg)