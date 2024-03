Retarus erweitert strategische Zusammenarbeit mit dem kanadischen TK-Anbieter ThinkTel

München – Retarus baut seine Zusammenarbeit mit dem langjährigen Carrier-Partner ThinkTel weiter aus. Autarke Verbindungen mehrerer Rechenzentren zwischen Kanada und Deutschland machen das globale Retarus Fax-Netzwerk noch robuster gegenüber Störungen und sichern beste Qualität auf der letzten Meile. Davon profitieren alle Retarus-Cloudfax-Kunden, die nach oder aus Kanada kommunizieren.

ThinkTel, ein Unternehmensbereich von Distributel, ist seit über zehn Jahren fester Bestandteil des weltumspannenden Carrier-Netzwerks von Retarus. In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach sicheren Fax-Übertragungen nach Kanada stetig. Bislang bestand bereits eine zuverlässige, gemanagte Verbindung zwischen den Rechenzentren von ThinkTel in Toronto und Retarus in München. Jetzt sind die Standorte Edmonton und Frankfurt neu dazugekommen. Das ermöglicht intelligentes Loadbalancing, Kapazitätserweiterung und ein entsprechend höheres Service Level, von dem alle Retarus-Kunden, die von und nach Kanada kommunizieren, ab sofort profitieren.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden ab sofort erweiterte Verbindungskapazitäten zwischen Europa und Kanada zur Verfügung stellen zu können. Damit ist die Kommunikation zwischen europäischen und kanadischen Unternehmen über die Retarus Cloud-Fax-Plattform noch resistenter gegen etwaige Störungen. Bei allerbester Qualität. Damit immer ankommt, was verschickt wird“, kommentiert Martin Hager, CEO und Gründer von Retarus. „Mit ThinkTel haben wir genau dafür einen langjährigen, zuverlässigen Partner.“

Das Herz der Retarus Messaging Platform ist eine eigene Infrastruktur in sieben weltweit verteilten Rechenzentren. Diese sind über dedizierte Standleitungen von verschiedenen Tier-1-Carriern und ergänzend lokalen Providern vernetzt, um jederzeit optimale Qualität für anspruchsvolle Kunden zu gewährleisten. (Retarus/mc/ps)