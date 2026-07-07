Salesforce bekräftigt sein Engagement für die Schweiz mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar

Genf – Salesforce, der weltweite Anbieter von CRM mit agentengesteuerter KI, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde US-Dollar in der Schweiz investieren wird, um den Fortschritt im Bereich der agentischen KI zu beschleunigen. Die Investition baut auf dem langjährigen Engagement des Unternehmens in der Schweiz auf – einem der wichtigsten Technologie-, Finanz- und Innovationszentren Europas. Mit der Investition sollen die lokale Belegschaft, die wachsende Kunden- und Partnerbasis sowie die Entwicklung von Arbeitsplätzen und KI-Kompetenzen in der Schweiz unterstützt werden.

Die Ankündigung erfolgte durch Marc Benioff, Chairman und CEO von Salesforce, während seines Besuchs in der Schweiz für den «AI for Good Global Summit» in Genf. Im Rahmen des Gipfeltreffens wird Benioff am 8. Juli zusammen mit dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame und der Generalsekretärin der International Telecommunication Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin, die erste Sitzung der «AI for Good Global Commission» leiten. Die Kommission bringt mehr als 40 Staats- und Regierungschefs, CEOs branchenführender Unternehmen sowie Führungskräfte internationaler Organisationen zusammen. Ziel ist es, die Entwicklung einer verantwortungsvollen KI und einen weltweit gleichberechtigten Zugang zu fördern.

Die Schweiz spielt eine führende Rolle bei der Gestaltung der KI-Governance. Sie ist Sitz der ITU, des Weltwirtschaftsforums WEF und zahlreicher internationaler Organisationen. Nach Frankreich und zuletzt Indien wird 2027 hier der nächste Global AI Summit stattfinden.

«In der Schweiz kommt die Welt zusammen, um ihre grössten Herausforderungen zu bewältigen. Sie ist die Heimat globaler Institutionen, innovativer Unternehmen und einer tief verwurzelten Tradition von Innovation und Vertrauen», erklärte Benioff. «Wir sind stolz, mit dieser grossen Investition unsere Präsenz hier auszubauen und in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen auf ihrem Weg zum Agentic Enterprise neue Massstäbe in Sachen Produktivität, Wachstum und Kundennutzen zu setzen.»

Benioff ist Mitglied des Verwaltungsrats des Weltwirtschaftsforums WEF und hat das Crowther-Labor an der ETH Zürich persönlich unterstützt.

Partnerschaft mit Schweizer Branchenführern

Die Schweiz beheimatet einige der dynamischsten Unternehmen der Welt. Salesforce ist stolz darauf, deren KI-Transformation mit Agentforce weiter zu unterstützen. Im Bankwesen, im Life-Sciences-Bereich, im Energiesektor und darüber hinaus – Salesforce unterstützt Unternehmen in der Schweiz dabei, Menschen, Agenten und Plattformen zusammenzubringen, um Wachstum zu fördern und neue Wege der Kundenansprache zu ermöglichen.

Oviva, ein führender europäischer Anbieter für die virtuelle Betreuung bei Gewichtsproblemen, setzt Agentforce ein, um über 300’000 Kundenanfragen pro Monat autonom zu bearbeiten. 50 Prozent der Anfragen können automatisch abgewiesen und 40 Prozent der Anfragen ohne menschliches Zutun gelöst werden, beispielsweise im operativen Support bei Passwortzurücksetzungen und Zuweisungen zu Ernährungsberater:innen.



FREITAG, der für seine einzigartigen Produkte aus recycelten LKW-Planen bekannte Schweizer

Taschenhersteller, nutzt den KI-Agenten «FRIDA», der von Agentforce unterstützt wird. Damit werden wiederkehrende Kundenanfragen in Deutschland und der Schweiz bearbeitet und eine Kundenzufriedenheit von über 95 Prozent erreicht.



Taschenhersteller, nutzt den KI-Agenten «FRIDA», der von Agentforce unterstützt wird. Damit werden wiederkehrende Kundenanfragen in Deutschland und der Schweiz bearbeitet und eine Kundenzufriedenheit von über 95 Prozent erreicht. Das Weltwirtschaftsforum WEF nutzte Agentforce für die Entwicklung von «EVA», einem digitalen Concierge, der über 3’000 globale Führungskräfte auf dem jährlichen Treffen in Davos 2026 unterstützte – indem er personalisierte Zeitpläne zusammenstellte, Navigationsdienste anbot und in Sekundenschnelle Briefings erstellte.

«Salesforce ist seit 14 Jahren unser strategischer Technologiepartner. Dank Agentforce können unsere Vertriebsteams jetzt noch smarter arbeiten: Unsere Datenflüsse werden optimiert und unsere Berater können mehr Zeit mit der Unterstützung der Landwirte verbringen, anstatt Informationen zu sammeln. Wenn Daten miteinander verbunden und zugänglich sind, kann KI die Landwirtschaft zu einer der fortschrittlichsten Branchen der Welt machen.» – Jeff Rowe, CEO der Syngenta Group

Ein langjähriges Engagement für die Schweiz

Salesforce eröffnete 2004 sein erstes Büro in der Schweiz und damit einer der ersten europäischen Standorte des Unternehmens. Heute verfügt Salesforce über Büros in Zürich und Lausanne, betreut über 1’000 Kunden im ganzen Land und arbeitet mit mehr als 100 Partnern zusammen, um die digitale Transformation in allen Wirtschaftsbereichen der Schweiz voranzutreiben.

Die Technologie von Salesforce unterstützt auch mehr als 480 gemeinnützige Organisationen und Hochschulen in der Schweiz. Dieses Jahr wurde Salesforce von «Great Places to Work» als drittbester grosser Arbeitgeber in der Schweiz eingestuft.

Salesforce engagiert sich für die Entwicklung des Schweizer Arbeitsmarktes. So wurde im Jahr 2020 die Initiative «Bring Women Back to Work» ins Leben gerufen, um Frauen, die längere berufliche Auszeiten genommen haben, bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Bis heute haben über 600 Frauen an dem Programm teilgenommen und mehr als 1’000 Salesforce-Zertifizierungen erworben. Ursprünglich in der Schweiz gestartet, wurde das Programm inzwischen als eigenständige Stiftung in mehreren europäischen Ländern ausgerollt.

Im Rahmen des Programms «Davos Codes» arbeitet Salesforce seit 2015 mit Schulen in den Alpen zusammen und bietet Hunderten von Schüler:innen in der Schweiz praktische Erfahrungen in den Bereichen Programmierung, Datenanalyse und KI. Das Programm endet jeweils mit einem eintägigen Workshop während des Weltwirtschaftsforums WEF.

Zudem hat Salesforce diverse gemeinnützige Organisationen und Hochschulen in der Schweiz mit über 7,5 Millionen US-Dollar finanziell unterstützt. Die Mitarbeitenden von Salesforce haben darüber hinaus mehr als 79’000 Stunden ehrenamtlich für die Gesellschaft gearbeitet, beispielsweise bei Artenschutzprojekten für BirdLife Schweiz und beim Pflanzen von Bäumen mit dem WWF Schweiz. (Salesforce/mc/ps)