Salesforce Data Cloud Vector Database ab sofort verfügbar

Zürich – Ab sofort ist die Data Cloud Vector Database von Salesforce generell erhältlich. Sie ist in die KI-Plattform Einstein 1 integriert und erfasst, speichert, vereinheitlicht und indexiert unstrukturierte Daten. Dadurch versetzt sie Unternehmen in die Lage, ihre Kundendaten zu vereinheitlichen und auch Daten zu nutzen, die in PDFs, E-Mails, Transkripten und anderen unstrukturierten Formaten gespeichert sind. Unstrukturierte Datenquellen, wie beispielsweise Gesprächsprotokolle, Online-Kundenrezensionen und Support-Tickets, lassen sich direkt in Kundenprofile integrieren, um ein tieferes Verständnis der Kundenbedürfnisse und -präferenzen zu gewinnen.

Data Cloud kann jetzt disparate unstrukturierte Inhalte aus Kundeninteraktionen über mehrere Berührungspunkte, einschliesslich Websites, Social-Media-Plattformen und Handelskanäle in grossem Umfang aufnehmen. Mit Hilfe generativer KI ist es möglich, Einbettungen unstrukturierter Daten zu erstellen, die in der Vektordatenbank identifiziert wurden. Zusätzlich können Unternehmen relevante strukturierte Attribute hinzufügen und die Vektordatenbank semantisch abfragen. Auf Basis dieser erweiterten Datenabfrage liefern Prompts und der Einstein Copilot relevantere, genauere und aktuellere Antworten.

Zum ersten Mal können Unternehmen 90 Prozent jener Daten in ihre Arbeitsabläufe einbringen, die bisher unstrukturiert und ungenutzt in ihrem Unternehmen vorliegen. Sie können mithilfe der konsolidierten und harmonisierten Daten aus Service, Vertrieb, Marketing, KI, Automatisierung und Analytik transformative und integrierte Kundenerlebnisse entwickeln und so zukunftsfähige Angebote entwickeln und ihren Geschäftserfolg steigern.

Mehr dazu erfahren Sie in der ausführlichen Meldung und diesem Video. (Salesforce/mc/ps)