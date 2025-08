Salesforce: KI-Agenten beschleunigen Angebotserstellung im Vertrieb um 75 Prozent

Zürich – Angebote zu erstellen sollte einfach sein. Doch in der Realität kämpfen Vertriebsteams oft mit der Suche nach Artikelnummern, Preisen, rechtlichen Vorgaben und Freigaben – meist unter Zeitdruck, was auch die Fehleranfälligkeit steigert. Beides bremst Abschlüsse und kostet Umsatz.

Agentforce for Revenue hilft dabei, den Zeitaufwand für manuelle Routineaufgaben wie die Angebotserstellung, Follow-ups und Dateneingaben deutlich zu reduzieren. So können Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ihre Kompetenzen dort bündeln, wo sie wirklich zählen: In der Kundenbeziehung und bei der Steigerung des Umsatzes. Salesforce nutzt Agentforce for Revenue selbst mit beeindruckenden Ergebnissen: 75 Prozent weniger Zeitaufwand für den gesamten Angebotsprozess, bei 87 Prozent weniger Klicks für die Angebotserstellung.

Von der Anfrage zum Angebot in Sekunden

Mit Agentforce for Revenue reicht ein Satz wie «Angebot für einen neuen Generator mit verbrauchsabhängigem Energiepaket» und schon erstellt der KI-Agent ein vollständiges und passgenaues Angebot, inklusive Produkten, Preisen und Vertragsbedingungen.

Einfache Anbindung, schnelle Skalierung

Eingebettet in Revenue Cloud kombiniert diese Lösung menschliche Intelligenz und KI-Agenten, um den gesamten Quote-to-Cash-Prozess zu rationalisieren. Revenue- und IT-Teams setzen Agentforce auf allen Vertriebskanälen ein – dank einer API-first-Architektur, bei der jeder Umsatzprozess als API verfügbar ist. So lassen sich Umsatzkanäle nahtlos integrieren, KI-Agenten schnell bereitstellen und Automatisierung effizient skalieren. Das sorgt für maximale Flexibilität und beschleunigt den Weg vom ersten Kundenkontakt bis zum Abschluss.

Die Revenue Cloud ist Teil des «Summer ’25»-Releases – einem umfassenden Update, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Effizienz zu steigern, indem intelligente KI-Agenten nahtlos in die tägliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integriert werden. Das Update steht Unternehmen ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es hier. (Salesforce/mc/ps)