Salesforce kündigt allgemeine Verfügbarkeit von Agentforce an

San Francisco/Zürich – Salesforce, der führende Anbieter von KI-gestütztem CRM, hat die allgemeine Verfügbarkeit von Agentforce bekanntgegeben. Die neue Komponente der Salesforce Platform ermöglicht Unternehmen, autonome KI-Agenten für zahlreiche Unternehmensfunktionen zu entwickeln und einzusetzen. Agentforce geht über Chatbots und Copiloten hinaus: Mit seinen fortschrittlichen Reasoning-Fähigkeiten trifft es Entscheidungen und ergreift passende Massnahmen.

So bearbeitet Agentforce beispielsweise selbstständig Kundenanliegen, qualifiziert Vertriebsleads und optimiert Marketingkampagnen. Agentforce ist nicht auf menschliche Anleitung angewiesen, sondern löst Aufgaben autonom anhand von Datenänderungen, Geschäftsregeln, vordefinierten Automatisierungen oder mittels API-Ansprache aus anderen Anwendungen. Mit Agentforce entlasten Unternehmen die Belegschaft, erhöhen die Produktivität und tragen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit bei.

«Agentforce verschiebt die Grenzen des Machbaren im Geschäftsleben und darüber hinaus und läutet eine Ära universell verfügbarer KI und unbegrenzter Arbeitskräfte ein, die alle Mitarbeiter:innen unterstützen, Kundenbeziehungen stärken und für schnelles Wachstum und Profitabilität sorgen», sagt Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce. «Agentforce basiert auf der bewährten, vollständig anpassbaren Plattform von Salesforce, die Unternehmensdaten, Metadaten, KI-Modelle, Workflows, Sicherheit und Anwendungen nahtlos integriert. Agentforce ist genau das, wozu KI eigentlich gedacht war.»

Heute verfügbar: Agentforce Service Agent und Agent Builder

Agentforce enthält sofort einsatzbereite KI-Agenten, die sich mit Low-Code- oder No-Code-Tools einfach anpassen sowie integrieren lassen und rund um die Uhr auf allen Kanälen aktiv sind. Der erste verfügbare Agentforce Service Agent unterstützt Kundinnen und Kunden im Self-Service mit präzisem und jederzeit verfügbarem Support über alle Kanäle, wie Sprache, WhatsApp, Facebook Messenger oder Websites. Er übertrifft herkömmliche Chatbots, indem er ein breites Spektrum an einfachen bis hin zu komplexen Aufgaben mit vordefinierten Themen und Aktionen bearbeitet. In wenigen Minuten aufgesetzt, erledigt er die üblichen Serviceanliegen wie Reservierungen, Anfragen zum Lieferstatus oder allgemeine Fragen. Bei Bedarf übergibt er nahtlos an zuständige Mitarbeiter:innen und zeigt diesen alle zugehörigen Informationen in der Servicekonsole an. Unternehmen können KI-Agenten mit Agentforce auf einfache Weise an jeden Anwendungsfall und jede Branche anpassen, zum Beispiel das Order Management im Einzelhandel oder Rechnungs- und Bezahlprozesse in der Finanzdienstleistungsbranche.

Agentforce macht Schluss mit KI Marke Eigenbau. Komplexe Datenintegrationen und die Konfiguration von individuellen Automatisierungen sind bei Agentforce im Gegensatz zu anderen Agententechnologien nicht notwendig, da es bereits in die Salesforce Platform integriert ist. Mit dem neuen Agent Builder können Kund:innen nach dem Low-Code- oder No-Code-Prinzip strukturierte und unstrukturierte Daten aus der Data Cloud integrieren, bestehende Flows, Prompt-Vorlagen, Apex und MuleSoft APIs nutzen. Sie erstellen KI-Agenten, die nahtlos mit ihren Unternehmensdaten, Sicherheitsmodellen und Automatisierungen verbunden sind. Anweisungen und Richtlinien für die KI-Agenten werden durch die Beschreibung der gewünschten Aufgabe in natürlicher Sprache erteilt. Der Agent Wizard führt durch den Prozess und unterstützt bei der Einrichtung. Dabei legt der Assistent eine Bibliothek an wiederverwendbaren Aktionen an. Zudem bietet der Agent Builder eine Testumgebung für die erstellten KI-Agenten.

Agentforce und Salesforce Platform

Agentforce ist tief in die vertrauenswürdige Salesforce Platform integriert und wird durch Daten, künstliche Intelligenz und das Salesforce Ökosystem von Customer 360 angetrieben.

Mit der Data Cloud und dem Zero Copy Partner Network integrieren Unternehmen ihre Daten (strukturiert und unstrukturiert) und stellen den KI-Agenten kontextbezogene Informationen für einen besseren Kundenservice bereit. Mit der neuen Data Cloud-Funktion RAG (Retrieval Augmented Generation) lassen sich zusätzliche Datenquellen hinzufügen. Dadurch agieren die KI-Agenten kontextbezogener, besser informiert und passen sich an Veränderungen an.

Die Atlas Reasoning Engine ist das „Gehirn“ von Agentforce. Sie analysiert Daten, trifft eigenständig Entscheidungen und liefert präzise Ergebnisse, sodass Agentforce selbstständig handeln kann. Atlas basiert auf einem proprietären System, das menschliches Denken simuliert und auf dieser Basis detaillierte Pläne entwickelt. Die Atlas Reasoning Engine ermöglicht für Agentforce doppelt so relevante und um 33 Prozent genauere Ergebnisse als vergleichbare Lösungen.

Einstein Trust Layer schützt Kundendaten durch umfangreiche Sicherheitsmassnahmen wie Null-Datenspeicherung und Toxizitätserkennung. Damit sorgt er für sichere, präzise Ergebnisse und die verantwortungsvolle KI-Nutzung in der Salesforce Umgebung. Mit dem Audit Trail überprüfen Kund:innen KI-Aktionen und stellen die Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien sicher. Salesforce hat zudem neue ethische Grundsätze und Kontrollen definiert, um die Zuverlässigkeit der KI-Agenten zu erhöhen.

Agentforce ist tief in Salesforce Customer 360 integriert und nutzt die volle Leistungsfähigkeit der Anwendungen für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Handel. Es bietet eine vollständige Sicht auf Kund:innen und ermöglicht eine nahtlose Übergabe mit vollem Kontext an die zuständigen Mitarbeiter:innen.

MuleSoft ermöglicht es, bestehende Workflows und Prozesse direkt in Agentforce zu integrieren und Funktionen zu optimieren.

Agentforce kann auf jeden im Flow Builder modellierten Workflow aufsetzen und danach handeln, zum Beispiel wenn die Priorität eines Kundenservicetickets erhöht werden soll.

Mit Agentforce können Mitarbeiter:innen Workflows und Mitarbeiter-Agenten für die Nutzung direkt in Slack erstellen und anpassen.

KI-Agenten für zahlreiche Branchen

Aufgrund der Flexibilität von Agentforce lassen sich KI-Agenten individuell an zahlreiche Anwendungsfälle oder Branchenanforderungen anpassen. Salesforce Kundinnen und Kunden können unter anderem folgende branchenspezifische KI-Agenten erwarten:

Bankwesen: Banking Service Agent beschleunigt die Bearbeitung von Kundenservice-Anfragen und automatisiert komplexe manuelle Aufgaben wie die Lösung von Konflikten bei Transaktionen.

Medien: Advertising Proposal Agent hilft Mitarbeiter:innen im Anzeigenverkauf dabei, Kampagnen und Angebote schneller zu erstellen.

Einzelhandel: Personal Shopper Agent fungiert als digitaler Concierge für Online-Shopper und nutzt generative KI, um in Online-Shops, im Chat oder in Messaging-Apps wie WhatsApp personalisierte Hilfe anzubieten.

Darüber hinaus wird es KI-Agenten für folgende Branchen geben: Telekommunikation, Bildungswesen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Life Sciences sowie für die Fertigungsindustrie und den öffentlichen Sektor.

Agentforce Experience Hub in München – Künstliche Intelligenz erlebbar machen

Gleichzeitig kündigt Salesforce Deutschland die Einrichtung des Agentforce Experience Hubs in München an. Ab dem 6. November 2024 können sich Kunden und Partner dort selbst davon überzeugen, wie schnell und einfach sie eigene KI-Agenten erstellen können. Bereits auf der Dreamforce im September haben Besucher:innen 10’000 einsatzbereite KI-Agenten gebaut. Der Agentforce Experience Hub ist Teil des Salesforce Innovation Centers im deutschen Salesforce Hauptsitz in München und soll nicht nur Kund:innen die Erstellung von KI-Agenten zeigen. Im Agentforce Experience Hub sollen auch Schulklassen und weitere interessierte Gruppen etwas über KI lernen und Erfahrungen mit autonomen KI-Agenten sammeln.

«Künstliche Intelligenz verändert unser Leben bereits heute – und mit den autonomen Agenten machen wir jetzt den nächsten grossen Schritt! Wir wollen dazu beitragen, dass nicht nur unsere Kundinnen und Kunden die fortschrittlichste Technologie erhalten und lernen sie einzusetzen. Wir möchten auch unseren Beitrag leisten, dass das Know-how zu KI und anderen Technologien in der Breite wächst und damit unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken», so Alexander Wallner, CEO Central Europe bei Salesforce. (Salesforce/mc/ps)

