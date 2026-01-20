Salesforce liefert KI-gestützte Concierge-App für Teilnehmende des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums 2026

Davos / Zürich – Salesforce unterstützt das Weltwirtschaftsforum beim 56. Jahrestreffen vom 19. bis 23. Januar 2026 in Davos mit einer massgeschneiderten KI-basierten Concierge-App. Die Anwendung mit dem Namen EVA setzt auf der Salesforce Technologie Agentforce 360 auf und bietet den über 3’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer relevante Informationen, personalisierte Empfehlungen und organisatorische Unterstützung.

EVA greift auf den Daten- und Wissensfundus des Weltwirtschaftsforums zu und unterstützt damit Führungskräfte unter anderem bei der Vorbereitung auf Sitzungen, der Terminplanung sowie bei der Orientierung auf dem Veranstaltungsgelände. Ziel ist es, den Zugang zu relevanten Informationen zu vereinfachen und den organisatorischen Aufwand für Teilnehmer:innen zu reduzieren.

Das wird durch die Integration eines KI-Agenten in der App möglich: Der KI-Agent kontextualisiert die bereitgestellten Informationen und kann nicht nur geeignete Sessions empfehlen und personalisierte Agenden erstellen, sondern auch Termine koordinieren und Briefings kreieren.

Wie EVA unterstützt

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des WEF-Jahrestreffens profitieren von folgenden Features:

Personalisierte Zeitpläne: Empfehlung, Buchung, Umplanung oder Absage von bilateralen Treffen und Sessions.

Empfehlung, Buchung, Umplanung oder Absage von bilateralen Treffen und Sessions. Orientierung vor Ort: Detaillierte Navigation durch das Veranstaltungs-Areal durch Integration von Lageplänen und Wegweiserfunktionen.

Detaillierte Navigation durch das Veranstaltungs-Areal durch Integration von Lageplänen und Wegweiserfunktionen. Vorbereitung bilateraler Treffen: Automatische Erstellung von Briefings mit Hintergrundinformationen aus der umfangreichen Datenbank des Weltwirtschaftsforums zu bilateralen Treffen und Sessions durch den KI-Agenten in einem übersichtlichen Format. Damit sind Teilnehmer:innen ideal auf jeden Veranstaltungstag vorbereitet.

«Im Rahmen des bislang grössten Jahrestreffens in Davos ermöglichen wir es den Teilnehmer:innen, zu erleben, was es bedeutet, einen KI-Agenten an ihrer Seite zu haben und wie Agentforce dazu beiträgt, das Potenzial von Menschen und Organisationen gezielt zu erweitern», sagte Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce. «EVA basiert auf Agentforce 360 und ist weit mehr als ein Chatbot. Es handelt sich um einen agentischen Concierge, der auf vertrauenswürdigen Daten basiert und Führungskräfte dabei unterstützt, schneller zu agieren, sich besser vorzubereiten und fundiert zu entscheiden. Damit wird das Agentic Enterprise konkret erlebbar.»

Auch das Weltwirtschaftsforum sieht in dem Einsatz von KI einen wichtigen Schritt. «Wir nutzen KI-Agenten, um unsere internen Teams zu entlasten und den Teilnehmer:innen einen besseren Zugang zu unserem institutionellen Wissen zu ermöglichen», sagt Børge Brende, Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums. «So können wir Inhalte gezielter bereitstellen und die Vorbereitung auf Gespräche und Sitzungen erleichtern.»

Technisch basiert EVA auf Agentforce 360 in Verbindung mit Data 360, MuleSoft und Tableau. Die Lösung ist Teil einer umfassenderen digitalen Infrastruktur, die das Weltwirtschaftsforum für seine Veranstaltungen und Programme nutzt. Perspektivisch plant das Forum, den Einsatz von Agentforce 360 auch auf weitere Bereiche wie Mitgliederverwaltung und Serviceprozesse auszuweiten. (Salesforce/mc/ps)