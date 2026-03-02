Salesforce stellt autonome KI-Agenten für Telekommunikationsanbieter vor

Zürich – Anlässlich des Mobile World Congress (2. bis 5. März 2026 in Barcelona) stellt Salesforce mit Agentforce for Communications seine branchenspezifische KI-Lösung für Telekommunikationsunternehmen vor. Die Lösung umfasst fünf vorkonfigurierte KI-Agenten, nativ in die Agentforce-360-Plattform integriert und speziell auf die Anforderungen der Telekommunikationsbranche zugeschnitten. Vertriebs-, Kundenservice- und Aussendienst-Mitarbeitende werden dadurch spürbar entlastet, Prozesse beschleunigt und es lassen sich neue Umsatzquellen erschliessen.

Die KI-Agenten greifen in Echtzeit auf Daten aus CRM-, OSS- und BSS-Systemen zu. Dadurch verfügen sie über weitreichenden Kontext aus Kunden-, Abrechnungs-, Produkt- und Servicedaten und können Hand in Hand mit Mitarbeitenden arbeiten. Sie leiten eigenständig Massnahmen ein, kommunizieren in natürlicher Sprache und können Kundenanliegen gezielt bearbeiten. Im Unterschied zu generischen KI-Anwendungen berücksichtigen sie branchenspezifische Rahmenbedingungen sowie unternehmens- und kundenindividuelle Anforderungen. Agentforce for Communications bietet folgende vorkonfigurierte KI-Agenten:

Billing Resolution Agent: Konsolidiert fragmentierte Daten aus Drittsystemen, analysiert Rechnungen und unterstützt bei der automatisierten Klärung von Abrechnungsfällen innerhalb definierter Leitplanken.

Service Level Objective Insights Agent: Überwacht zugesicherte Service-Level wie Netzverfügbarkeit oder Entstörzeiten anhand von Echtzeitdaten und liefert Transparenz über Erfüllungsgrade und Ursachen von Abweichungen.

Quoting Agent: Erstellt komplexe Angebote automatisiert auf Basis individueller Geschäftsregeln und reduziert Fehlerquoten sowie manuelle Aufwände.

Site Grouping Agent: Beschleunigt die Konfiguration und Bündelung von komplexen Angeboten für grosse, standortübergreifende Projekte mithilfe natürlicher Spracheingaben.

Guided Selling Agent: Ermöglicht es Servicetechniker, Up- und Cross-Selling-Potenziale bei Kundenterminen zu realisieren, anhand von technisch validierten Vorschlägen in Echtzeit.

Zu den ersten Anwendern der Lösung zählen unter anderem One NZ, Lumen, Personal (Telecom Argentina) und Telepass. (Salesforce/mc)