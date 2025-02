Salesforce und Google bauen Partnerschaft aus: Mit Gemini für Agentforce mehr Möglichkeiten für Unternehmen

San Francisco / Sunnyvale / Zürich – Salesforce und Google erweitern ihre strategische Partnerschaft. Dadurch haben Unternehmen eine grössere Auswahl an Modellen und Funktionen für die Entwicklung und Bereitstellung KI-basierter Agenten. Unternehmen können so flexibel massgeschneiderte KI-Lösungen entwickeln, ohne ausschliesslich an einen Anbieter gebunden zu sein.

Millionen Entwickler:innen nutzen bereits die fortschrittlichen Gemini-Modelle von Google und die KI-optimierte Google-Cloud-Infrastruktur. Durch die erweiterte Partnerschaft können Salesforce Kunden nun Agentforce Agenten mit Gemini erstellen und Salesforce auf Google Cloud betreiben. Zudem ermöglicht die Zero-Copy-Technologie eine nahtlose, bidirektionale Datennutzung aus Google BigQuery und Salesforce.

Echtzeit-Antworten in Agentforce mit Google Suche

Über Vertex AI wird Agentforce künftig zum Grounding in der Google Suche in der Lage sein – basierend auf der sicheren Datengrundlage, die durch das Zero Copy Partner Network zwischen der Salesforce Data Cloud und Google BigQuery geschaffen wurde. Diese Integration ermöglicht Agentforce Agenten auf aktuelle Daten, Nachrichten und glaubwürdige Quellen zurückzugreifen, wodurch sich ihr Kontextverständnis und die Qualität ihrer Antworten weiter verbessern werden.

Im Bereich Lieferkettenmanagement und Logistik kann ein Agentforce Agent beispielsweise Sendungen verfolgen und Lagerbestände in der Salesforce Commerce Cloud beobachten. Dabei lassen sich anhand von Echtzeitdaten aus der Google Suche potenzielle Störungen proaktiv identifizieren, etwa bedingt durch Wetterlage, Hafenüberlastung und geopolitische Ereignisse. Die Verfügbarkeit wird in den kommenden Monaten erwartet.

Wahlfreiheit und Flexibilität bei KI

Für Unternehmen ist es wichtig, die für sie am besten geeigneten Modelle auswählen zu können, anstatt sich an einen einzigen Anbieter zu binden. Im Laufe des Jahres werden die Gemini-Modelle von Google direkt in Agentforce für die Prompt-Erstellung sowie das Reasoning zur Verfügung stehen und folgende Mehrwerte bieten:

Agenten verstehen multimodale Eingaben : Die Multimodalität von Gemini ermöglicht Agenten, Bilder zu analysieren (z. B. Fehlercodes) und Emotionen in Stimmen zu erkennen. Die Integration in Agentforce verbessert die Reaktionsfähigkeit der Agenten auf Inhalte im Audio-, Video- und Textformat.

: Die Multimodalität von Gemini ermöglicht Agenten, Bilder zu analysieren (z. B. Fehlercodes) und Emotionen in Stimmen zu erkennen. Die Integration in Agentforce verbessert die Reaktionsfähigkeit der Agenten auf Inhalte im Audio-, Video- und Textformat. Besseres Kontextverständnis und Reasoning : Mit einem 2-Millionen-Token-Kontextfenster kann Gemini grosse Datenmengen wie Codebasen, jahrelange Historien von Kundeninteraktionen oder Produktdokumentationen speichern und referenzieren.

: Mit einem 2-Millionen-Token-Kontextfenster kann Gemini grosse Datenmengen wie Codebasen, jahrelange Historien von Kundeninteraktionen oder Produktdokumentationen speichern und referenzieren. Höhere Effizienz & Geschwindigkeit: Dank Googles Tensor Processing Units (TPUs) und Technologien aus Google NotebookLM verarbeitet Gemini Informationen schnell und effizient, liefert auch auf komplexe Fragen schnelle Antworten, sorgt für kürzere Reaktionszeiten und senkt die Betriebskosten.

Ein Versicherungskunde kann Schadensfälle mit Fotos und Sprachnachrichten mit beispielsweise Zeugenaussagen einreichen. Agentforce nutzt Gemini, um diese Daten zu verarbeiten, den Anspruch zu prüfen und die Anfrage sogar via Text-zu-Sprache beantworten. Dadurch wird der Prozess der Schadenregulierung erheblich beschleunigt. Die Anwendung wird voraussichtlich noch dieses Jahr verfügbar sein.

Salesforce Plattform auf Google Cloud gehostet

Unternehmen können die Salesforce Plattform (Agentforce, Data Cloud, Customer 360) auf der sicheren, KI-optimierten Google Cloud nutzen und profitieren dank Einstein Trust Layer von vertrauensfördernden Funktionen wie Dynamic Grounding, Zero Data Retention und Toxicity Detection. Mit der Verfügbarkeit der Salesforce Produkte auf Google Cloud lassen sich diese auch direkt über den Google Cloud Marketplace beziehen. Dadurch erzielen global operierende Unternehmen mehr Nutzen aus den Investitionen in beide Plattformen, wovon die Bestandskunden beider Anbieter profitieren.

Höhere Mitarbeiterproduktivität und besserer Kundenservice

Millionen Menschen nutzen täglich Salesforce und Google Cloud. Die Partnerschaft setzt auf Flexibilität und nahtlose Integration: Durch tiefere Verknüpfungen zwischen der Salesforce Service Cloud, der Customer Engagement Suite von Google Cloud, Slack und Google Workspace erhalten KI-Agenten und Servicemitarbeiter:innen einen plattformübergreifenden Datenzugriff, optimierte Workflows und erweiterte KI-Funktionen. Die noch in diesem Jahr erwartete tiefe Integration verbessert KI-Agenten in der Service Cloud durch

Echtzeit-Übersetzung & Stimmungsanalyse : Google Cloud AI in der Service Cloud ermöglicht Echtzeit-Sprachübersetzung und vereinfacht die Kommunikation. Neue Funktionen analysieren Tonfall und Audiohinweise, um die Kundenstimmung besser zu erfassen.

: Google Cloud AI in der Service Cloud ermöglicht Echtzeit-Sprachübersetzung und vereinfacht die Kommunikation. Neue Funktionen analysieren Tonfall und Audiohinweise, um die Kundenstimmung besser zu erfassen. Intelligente Übergaben: Virtuelle Agenten auf Basis von Google Conversational Agents arbeiten nahtlos mit Agentforce in der Service Cloud zusammen und optimieren das Management komplexer Kundeninteraktionen.

Salesforce und Google Cloud befassen sich auch mit der Möglichkeit, Slack und Google Workspace noch tiefer zu integrieren, um die Produktivität zu steigern und einen digitalen Arbeitsplatz aus einem Guss bereitzustellen. Mögliche Anwendungsfälle umfassen den direkten Zugriff auf Google Drive-Dateien über Enterprise Search in Slack sowie einen einfacheren Informationsfluss zwischen Gmail und Slack für besseren Wissensaustausch. Ziel ist eine enger vernetzte Arbeitsumgebung für Mitarbeiterproduktivität und Kundenservice mit einer Auswahl an den am besten geeigneten Tools sowie intelligenten, plattformübergreifenden Arbeitsabläufen.

Erweiterung der Partnerschafts- und Integrationsfähigkeiten

Die Partnerschaft geht über eine reine Produktintegration hinaus und schafft eine intelligente, vernetzte Datenbasis für jedes Unternehmen. Salesforce und Google Cloud setzen auf kontinuierliche Innovation und engere Zusammenarbeit, um leistungsstarke Lösungen bereitzustellen. Diese sind voraussichtlich noch in 2025 verfügbar.