SAP Schweiz besetzt Führungsposition neu

Zürich – Mit sofortiger Wirkung übernimmt Amaly Ellender bei SAP Schweiz die Leitung des Geschäftsbereichs Customer Services & Delivery (CS&D). Damit nimmt sie Einsitz in die Geschäftsleitung von SAP Schweiz, die sich so weiter diversifiziert.

In der neuen Rolle ist es ihre zentrale Aufgabe, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, indem sichergestellt wird, dass SAP-Kunden die besten Services, Tools und Supportleistungen – einschliesslich Cloud-Betrieb und -Infrastruktur – erhalten, um ihre Cloud-Transformation und die Einführung von KI-Innovationen zu beschleunigen.

Amaly Ellender hat seit dem Einstieg ins Berufsleben vor 15 Jahren verschiedene beratende und leitende Funktionen in mehreren Unternehmen inne. Sie begann ihre Karriere als Managementberaterin mit Teamleitungsfunktionen bei BearingPoint in London, wo sie sich vorerst auf Marketingstrategien, dann aber schnell auf IT-Implementierungen konzentrierte. Nach erfolgreichen gemeinsamen Projekten mit Teradata wechselte sie zu Teradata, um die Business Analysis Practice als neue Geschäftseinheit für die Regionen UK und Irland, später EMEA und die Internationale Region aufzubauen und zu leiten.

Nach rund sieben Jahren als Practice Director bei Teradata wechselte Amaly Ellender 2021 zu Snowflake, wo sie den Bereich Professional Services für den DACH-Markt leitete. Dort betreute sie grosse, mehrjährige Projekte mit einigen der grössten multinationalen Unternehmen in der DACH-Region und trieb gleichzeitig den Verkauf von Dienstleistungen und Schulungen voran, um die Einführung und Nutzung von Cloud-Lösungen in der Region zu beschleunigen.

Amaly Ellender hat an der Florida State University einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und Internationalen Beziehungen erworben und anschliessend an der Thunderbird School of Global Management einen MBA in globalem Management gemacht. Sie ist zweisprachig aufgewachsen (englisch und deutsch) und lebte in zahlreichen Ländern Europas, Nord- und Mittelamerikas und Asiens. Heute ist sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern im Kanton Zürich niedergelassen. In ihrer Freizeit sucht sie nach Möglichkeiten, ihre beiden Kinder im Freien zu beschäftigen, pflegt den Kontakt zu Freunden und Verwandten im Ausland und träumt davon, den 1968er Jaguar E-Type, den sie geerbt hat, wieder auf Vordermann zu bringen. (SAP/mc/pg)

SAP Schweiz