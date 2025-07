Schweizer KI-Übersetzer Supertext erweitert Angebot auf 28 Sprachen

Zürich – Supertext, ein KI-Anbieter mit Fokus auf Übersetzung, weitet sein Angebot aus. Neu sind auf supertext.com unter anderem auch Übersetzungen auf Albanisch, Kroatisch und Serbisch verfügbar. Mit der neuen API nutzen User den auf Datensicherheit spezialisierten KI-Übersetzer zudem direkt aus beliebigen Drittsystemen.

Qualitativ konnte Supertext den Branchenriesen DeepL schon beim Launch im Februar in drei von vier Sprachkombinationen schlagen. Nun wurde dieselbe Technologie auf 28 Sprachen erweitert und um eine Glossarfunktion ergänzt. Damit lassen User ihre bevorzugten Begriffe bei jeder Übersetzung automatisch einfliessen. Gleichzeitig lanciert Supertext ein neues Abo-Modell, in dem alle Sprachen verfügbar sind.

Swiss-made LLM für sprachliche Präzision und maximale Sicherheit

Das Tool basiert auf einem umfangreich trainierten Large Language Model (LLM) der neuesten Generation, das das Team inhouse entwickelt. Ins Basistraining wanderten insgesamt 14 Billionen Tokens, im Anschluss folgte für jede Sprache ein spezialisiertes Finetuning mit rund 6 Millionen ausgesuchten Textsegmenten. Zur Qualitätssicherung durchläuft jede neue Version eine mehrstufige Prüfung, zu der sowohl standardisierte automatische Evaluationsmethoden als auch umfangreiche Tests durch erfahrene Linguist:innen gehören.

Das Angebot wird exklusiv in der Schweiz entwickelt und gehostet. Die Systeme entsprechen sämtlichen DSG- und DSGVO-Richtlinien, übertragen alle Daten verschlüsselt und löschen im Bezahlmodell sämtliche Texte direkt nach der Übersetzung.

Neue API für Übersetzungen im Drittsystem – automatisch oder von Profis geprüft

Via API-Schnittstelle lässt sich Supertext neu direkt in beliebige Programme und Apps integrieren. So übersetzen User:innen in Echtzeit dort, wo Inhalte entstehen. Glossare und die gewünschte Höflichkeitsform lassen sich flexibel mit jeder API-Anfrage einstellen. Admins können verschiedene API-Schlüssel erstellen und Supertext-Übersetzungen so in beliebig viele Anwendungen einbinden.

Für besonders wichtige Texte stehen zusätzlich erfahrene Profi-Übersetzer bereit, die sich ebenfalls via API zuziehen lassen und die Übersetzung innerhalb weniger Minuten auf Korrektheit prüfen.

Massgeschneiderte KI schneidet messbar besser ab

Enterprise-Kunden von Supertext können die Sprachmodelle zudem anhand bestehender Übersetzungen und Vorgaben spezifisch auf die angestrebte Corporate Language trainieren lassen. Gemäss Untersuchungen bei verschiedenen Supertext-Kunden generieren diese spezialisierten Systeme bis zu doppelt so viele druckreife Übersetzungen. (pd/mc/pg)