Scratch-Challenge erreicht 50 Schulen

Luzern – Rund 1200 Schülerinnen und Schüler von 50 Schulen haben an der Scratch-Challenge der Pädagogischen Hochschulen Luzern und Schwyz sowie der Hochschule Luzern teilgenommen. Die Kinder und Jugendlichen entwickelten algorithmische Kunstwerke mit einer speziellen Software.

Die Pädagogischen Hochschulen Luzern und Schwyz sowie die Hochschule Luzern – Informatik haben im Mai und im Juni die bereits vierte Scratch-Challenge durchgeführt. In diesem Jahr haben rund 1200 Schülerinnen und Schüler von der 5. Primarstufe bis zur Sekundarstufe I an dem Wettbewerb teilgenommen, informiert die Pädagogische Hochschule Schwyz in einer Mitteilung. In der Scratch-Challenge erarbeiten Gruppen von Teilnehmenden mit der speziell für Kinder und Jugendliche entwickelten Programmierumgebung Scratch eigene algorithmische Kunstwerke.

Anspruchsvolle Programmieraufgaben

Dabei werden nicht nur kreative Ideen umgesetzt, sondern es müssen auch anspruchsvolle Programmieraufgaben gelöst werden. Bei der diesjährigen Scratch-Challenge sind über 400 Kunstwerke entstanden. Aus ihnen wählte eine Jury aus Fachleuten der Bereiche Medien und Informatik die Projekte mit besonders innovativen Ansätzen und herausragenden Umsetzungen aus.

Die nächste Scratch-Challenge ist bereits aufgegleist. Sie soll voraussichtlich im Mai nächsten Jahres durchgeführt werden, heisst es in der Mitteilung.