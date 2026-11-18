Zürich – ServiceNow hat die Autonomous CRM Engine vorgestellt. Die neue KI-native Lösung erleichtert Unternehmen den Wechsel von komplexen Altsystemen zu einem modernen CRM. Autonomous CRM Engine analysiert die bestehenden CRM-Prozesse und schafft damit die Grundlage, um Geschäftsabläufe neu zu gestalten sowie ServiceNow CRM innerhalb nur weniger Wochen einzuführen. Nach der Inbetriebnahme überwacht die Lösung die CRM-Umgebung kontinuierlich und erkennt Fehlkonfigurationen sowie schleichende Konfigurationsabweichungen, bevor daraus Supportanfragen entstehen oder Geschäftsabläufe beeinträchtigt werden.

Der Druck, den Kundenservice zu verbessern, ist hoch: Laut der Studie – The CX Shift- eine Studie zu den Kundenerwartungen in der KI Ära von ServiceNow, gibt fast die Hälfte der Befragten an, bei langsamem oder schlechtem Service zu einem Wettbewerber zu wechseln. Veraltete CRM-Systeme erschweren es vielen Unternehmen, auf diese Erwartungen zu reagieren: Verbesserungen im Kundenservice sind häufig mit grossem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Auch zusätzliche KI-Funktionen beseitigen die zugrunde liegenden Hürden oft nicht. Die Einschränkungen reichen über den operativen Kundenservice hinaus: Sie erschweren es Unternehmen, neue Angebote auf den Markt zu bringen, zentrale Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und neue Funktionen schnell zu nutzen. Doch auch der Wechsel auf eine neue Plattform ist aufwendig. Allein die manuelle Bestandsaufnahme dauert häufig mehrere Monate, da Teams zunächst nachvollziehen müssen, wie individuell angepasste Datenstrukturen, Workflows, Validierungsregeln, Schnittstellen und Eskalationsregeln funktionieren und zusammenwirken.

Verfügbarkeit Automous CRM Engine

Autonomous CRM Engine ist ab sofort im Rahmen einer kontrollierten Verfügbarkeit (Controlled Availability) zugänglich. Erweiterte Funktionen folgen 2027. (ServiceNow/mc/ps)