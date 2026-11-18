Redmond / Kloten – Auf der Microsoft Ignite 2026 präsentiert Microsoft neue Entwicklungen rund um Copilot, KI-Agenten, Sicherheit und Cloud-Infrastruktur. Microsoft Chairman und CEO Satya Nadella stellt dabei drei zentrale Faktoren für eine erfolgreiche KI-Transformation in den Mittelpunkt: menschliche Potenziale, Intelligenz und Vertrauen. Die Innovationen sollen Unternehmen dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz stärker in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, Unternehmenswissen gezielter zu nutzen und KI sicher und verantwortungsvoll zu skalieren.

Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, sagt dazu: «Die Microsoft Ignite zeigt, wie Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden eröffnet. Je stärker KI in zentrale Geschäftsprozesse integriert wird, desto wichtiger werden Vertrauen, Sicherheit und menschliche Kontrolle. In der Schweiz sehen wir bereits heute, wie Unternehmen diese Anforderungen mit konkreten Innovationen verbinden und KI auch in anspruchsvollen Geschäftsprozessen erfolgreich einsetzen.»

KI-Transformation in der Schweiz: Zwei Beispiele aus der Praxis

Die Beispiele von Unique AI und ABB zeigen, wie KI bereits heute in unterschiedlichen Branchen eingesetzt wird: von spezialisierten KI-Agenten in der Finanzindustrie bis zur intelligenten Unterstützung industrieller Instandhaltungsprozesse.

Unique AI: Spezialisierte KI-Agenten für den Finanzsektor: Das Schweizer KI-Unternehmen und Microsoft-Partner Unique AI zeigt, wie spezialisierte KI-Agenten die Arbeit in der Vermögensverwaltung und im Asset Management unterstützen können. Die auf Microsoft Azure basierende Plattform wird bereits von mehr als 20’000 Nutzerinnen und Nutzern eingesetzt. Mit den drei KI-Agenten Remy, Casey und Ivy unterstützt Unique AI Kundenberatende sowie Compliance- und Investor-Relations-Teams unter anderem bei der Vorbereitung von Kundengesprächen, Risikoprüfungen und der Berichterstattung. Die Agenten bereiten Informationen auf und unterstützen Arbeitsabläufe, während Entscheidungen weiterhin bei den Finanzfachleuten liegen. Mit der Verfügbarkeit von Remy im Microsoft Marketplace schafft Unique AI zudem neue Möglichkeiten, seine Lösungen einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen.



Spezialisierte KI-Agenten für den Finanzsektor: Das Schweizer KI-Unternehmen und Microsoft-Partner Unique AI zeigt, wie spezialisierte KI-Agenten die Arbeit in der Vermögensverwaltung und im Asset Management unterstützen können. Die auf Microsoft Azure basierende Plattform wird bereits von mehr als 20’000 Nutzerinnen und Nutzern eingesetzt. Mit den drei KI-Agenten Remy, Casey und Ivy unterstützt Unique AI Kundenberatende sowie Compliance- und Investor-Relations-Teams unter anderem bei der Vorbereitung von Kundengesprächen, Risikoprüfungen und der Berichterstattung. Die Agenten bereiten Informationen auf und unterstützen Arbeitsabläufe, während Entscheidungen weiterhin bei den Finanzfachleuten liegen. Mit der Verfügbarkeit von Remy im Microsoft Marketplace schafft Unique AI zudem neue Möglichkeiten, seine Lösungen einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen. ABB: Mit KI die industrielle Instandhaltung verbessern: Das Schweizer Industrie- und Technologieunternehmen ABB zeigt, wie generative KI industrielle Instandhaltungsprozesse effizienter gestalten kann. Die Lösung My Measurement Assistant+ integriert den auf Microsoft Foundry basierenden ABB Genix™ Copilot und unterstützt Technikerinnen und Techniker bei der Diagnose und Behebung technischer Probleme. Über einen gerätespezifischen QR-Code erhalten sie direkten Zugriff auf Wartungsinformationen, Diagnosen und Ersatzteildaten. So lassen sich viele gängige Probleme innerhalb weniger Minuten beheben, während Wartezeiten und unnötige Vor-Ort-Einsätze reduziert werden können. Mit KI-Unterstützung in sieben Sprachen und der Integration in die ABB Genix™ Datalyzer-Plattform schafft ABB zudem die Grundlage für eine stärker vorausschauende und bedarfsgerechte Instandhaltung.

Die wichtigsten Ankündigungen der Microsoft Ignite 2026

Microsoft Copilot: Neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Agenten

Microsoft entwickelt Copilot zu einer umfassenderen Arbeitsumgebung weiter, in der Menschen und KI-Agenten gemeinsam Aufgaben bearbeiten können.

Mit den neuen Copilot Workspaces entstehen gemeinsame Arbeitsbereiche für Mitarbeitende und KI-Agenten. Autopilot kann wiederkehrende Aufgaben übernehmen und Projekte über längere Zeiträume hinweg unterstützen, ohne bei jedem Schritt erneut angestossen werden zu müssen. Copilot Code ermöglicht es zudem, Dashboards, Anwendungen und andere Werkzeuge mithilfe natürlicher Sprache zu erstellen, unter Berücksichtigung unternehmensweiter Sicherheits- und Governance-Anforderungen.

Microsoft erweitert ausserdem die Integration von Copilot in bestehende Geschäftsanwendungen. Dazu gehört eine neue Salesforce-Integration, die zunächst als Preview mit mehr als 38 vorgefertigten Vertriebsfunktionen verfügbar ist.

Microsoft IQ und Foundry: Unternehmenswissen gezielt für KI nutzbar machen

Damit KI-Agenten verlässlich arbeiten können, benötigen sie Zugang zu relevanten Informationen und zum Wissen einer Organisation.

Mit Microsoft IQ stellt Microsoft eine Plattform vor, die Unternehmen dabei unterstützt, ihr Wissen strukturiert zu erfassen, zu verwalten und für Anwendungen und KI-Agenten nutzbar zu machen. Neue Business-Plugins ermöglichen es, unternehmensspezifisches Wissen und Fähigkeiten über verschiedene Teams und Anwendungen hinweg wiederzuverwenden.

Auch Microsoft Foundry wird erweitert. Neue Funktionen zur kontinuierlichen Verbesserung unterstützen Unternehmen dabei, KI-Agenten anhand realer Nutzungssignale weiterzuentwickeln und hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit und Kosten zu optimieren.

Darüber hinaus stellt Microsoft neue KI-Modelle unter anderem für Softwareentwicklung, Cybersicherheit sowie Bild- und Audioanwendungen vor.

Sicherheit und Governance: KI-Agenten kontrolliert einsetzen

Mit zunehmender Eigenständigkeit von KI-Agenten gewinnen Sicherheit, Transparenz und Kontrolle weiter an Bedeutung.

Microsoft Perception, das nun allgemein verfügbar ist, verbindet spezialisierte KI-Agenten, um Sicherheitslücken schneller zu erkennen, Bedrohungen abzuwehren und Schwachstellen zu beheben.

Neue Funktionen wie Agent 365 Business Analytics geben Unternehmen einen besseren Überblick über den Einsatz ihrer KI-Agenten. Verantwortliche können unter anderem nachvollziehen, welche Aufgaben erfolgreich abgeschlossen werden, wie viel Arbeitszeit unterstützt wird und welche Kosten entstehen.

Auch Windows erhält zusätzliche Sicherheitsfunktionen, darunter eine stärkere Isolierung von KI-Agenten und erweiterte Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Identitäten und Berechtigungen.

Azure: Neue Infrastruktur für KI im grossen Massstab

Microsoft investiert weiter in die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit seiner Cloud-Infrastruktur.

Die neuen Cobalt 200 Virtual Machines bieten laut Microsoft eine um bis zu 50 Prozent höhere Leistung gegenüber der vorherigen Generation. Bis Jahresende soll die Technologie in 23 Azure-Regionen verfügbar sein.

Mit Azure Catalyst führt Microsoft zudem Azure- und GitHub-Werkzeuge zusammen, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Anwendungen, Datenbanken und IT-Infrastruktur zu unterstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf hybriden KI-Ansätzen, bei denen KI-Anwendungen je nach Anforderung lokal auf Geräten oder in der Cloud ausgeführt werden können.

Weitere Informationen zur Microsoft Ignite 2026

Eine ausführliche Übersicht der globalen Ankündigungen und weiterführende Informationen zu den vorgestellten Technologien finden Sie hier:

Microsoft Ignite 2026: Empowering human ambition, intelligence and trust: Der globale Blogbeitrag zu den wichtigsten Entwicklungen und strategischen Schwerpunkten.

Microsoft Ignite 2026 Book of News: Alle Ankündigungen und Produktneuheiten im Überblick.

Microsoft Ignite 2026 Keynote: Die Eröffnungs-Keynote mit Satya Nadella.

(Microsoft/mc/ps)