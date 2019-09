ServiceNow ermöglicht native Mobile-Erfahrungen für Mitarbeiter

Santa Clara – ServiceNow kündigt die allgemeine Verfügbarkeit seines New York Releases für die Now Platform an. Das neue Release ermöglicht native Mobile-Erfahrungen für die tägliche Arbeit im gesamten Unternehmen. Mitarbeiter profitieren nun von mobilen Erfahrungen, wie sie sie aus ihrem Privatleben kennen. Dadurch werden alltägliche Arbeitsaufgaben erleichtert, damit Arbeit weniger Arbeit macht.

„So wie Mobilgeräte unser Privatleben verändern, werden sie auch unseren Arbeitsplatz transformieren. Sie stehen bei der Bereitstellung grossartiger Mitarbeitererlebnisse im Mittelpunkt. Mitarbeiter erwarten heute von ihren Arbeitgebern, dass sie Tools anbieten, die für Mobilgeräte optimiert sind. Denn sie wollen ihre tägliche Arbeit zunehmend mobil erledigen. Die Now Platform ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitern schnell und einfach unvergleichliche native mobile Erlebnisse bereitzustellen, die die Produktivität steigern und die Arbeit erleichtern“, sagt Chirantan „CJ“ Desai, Chief Product Officer bei ServiceNow.

Now Platform erleichtert die Arbeit unterwegs

Die neue Now Mobile App von ServiceNow basiert auf der Now Platform, der führenden Plattform für die Verwaltung komplexer Unternehmensabläufe über Funktionen, Abteilungen und Systeme hinweg. Egal, ob Mitarbeiter ein IT-Problem haben, einen neuen Computer bestellen, einen Konferenzraum finden müssen, Hilfe von der Personalabteilung benötigen, Genehmigungen für Bestellungen und Reiseanträge brauchen oder einfach nur eine schnelle Antwort benötigen. Die Now Mobile App erleichtert es, unterwegs zu arbeiten.

Das New York Release umfasst auch eine neue ServiceNow Onboarding App, die den Einstieg in den neuen Job zum Kinderspiel macht. Sie kombiniert alle abteilungsübergreifenden Arbeitsschritte, die beim Onboarding neuer Mitarbeiter anfallen, zu einem einzigen, intuitiven mobilen Erlebnis. Gemeinsam setzen die Now Mobile und Mobile Onboarding Apps einen neuen mobilen Standard für Unternehmen. Ihre Funktionalität geht weit über herkömmliche Single Solution Apps hinaus und ermöglicht Workflows, die genau auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten sind.

ServiceNow nutzt die Leistungsfähigkeit seiner Now Platform bei der Verwaltung komplexer Unternehmensabläufe, um der weltweit führende Anbieter von mobilen, benutzerfreundlichen Workflow-Erlebnissen für Unternehmenskunden zu werden. In Kombination mit dem vor einigen Monaten veröffentlichten ServiceNow Agent bieten die Now Mobile und Mobile Onboarding Apps ein Paket nativer mobiler Anwendungen mit branchenführenden Funktionen und Benutzererfahrungen für Unternehmen.

Now Mobile und Virtual Agent reduzieren Komplexität für Mitarbeiter

Das neueste Plattform-Release von ServiceNow kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen bessere Effizienz und Erfahrung bereitstellen wollen. Die intelligente, intuitive Now Platform hilft bei der Optimierung von IT-, Mitarbeiter- und Kunden-Workflows und verbindet einzelne Systeme und Prozesse auf einer einzigen Plattform.

„Eins ist klar: Wenn Unternehmen nach ersten digitalen Gehversuchen jetzt entschlossen ihre Digitalisierung umsetzen, benötigen sie dafür agile Plattformen. CIOs sollten sich mit mobilen Anwendungen und den damit verbundenen digitalen Workflows, die durch eine einheitliche Plattform ermöglicht werden, auseinandersetzen. Sie bieten CIOs die nötige Geschwindigkeit, um einen wahrhaft digitalen Arbeitsplatz und die Erfahrungen, die Mitarbeiter erwarten, zu schaffen“, erklärt Stephen Elliot, Program Vice President von IDC.

Die Now Mobile und Mobile Onboarding Apps sind nur zwei von mehr als 650 Innovationen des neuen New York Releases. Das New York Release umfasst auch Innovationen im Bereich Natural Language Understanding (NLU), die in den ServiceNow Virtual Agent integriert sind. Mit NLU können Mitarbeiter mit einem virtuellen Agenten sprechen und interagieren, um schnell Antworten zu finden, Artikel zu bestellen oder Hilfe bei häufigen Problemen zu erhalten – ohne das Service Desk kontaktieren zu müssen.

Umfassende Servicebereitstellung

Gepaart mit der Machine-Learning-Lösung ServiceNow Predictive Intelligence helfen die Innovationen der Now Platform Unternehmen dabei, eine umfassende Servicebereitstellung anzubieten. So können Mitarbeiter ganz einfach genau die Hilfe zu erhalten, die sie benötigen.

Auch die weltweite Technologie-Plattform PayPal, der führende Anbieter im digitalen Zahlungsverkehr mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, nutzt die Now Platform. Damit gibt das Unternehmen seinen Ingenieuren die nötige Technologie an die Hand, um einheitliche Arbeitsabläufe zu schaffen sowie zentral auf alle Ressourcen und Self-Service-Tools zugreifen zu können.

„Wie in jedem Unternehmen nutzen auch die Ingenieure bei PayPal verschiedene Anwendungen, um die Infrastruktur zu verwalten. Dank ServiceNow können wir digitale Arbeitsabläufe jetzt in einer einzigen Plattform verbinden. Eine Interaktionsebene, die über allen Aufzeichnungssystemen und Apps liegt, ermöglicht es unseren Ingenieuren, effizienter und produktiver zu arbeiten. Mithilfe der Now Platform haben sie mehr Zeit für strategische Aufgaben. Ausserdem können sie sich auf unser Ziel konzentrieren, Kunden und Mitarbeitern ein einfaches und intuitives Erlebnis zu bieten, wie sie es vom mobilen PayPal kennen“, sagt Dan Torunian, Vice President of Employee Technology & Experiences and Data Centers bei PayPal.

Verfügbarkeitimage desc for 61

Das New York Release für die ServiceNow Now Platform ist ab sofort allgemein verfügbar. Die ServiceNow Now Mobile und ServiceNow Onboarding Apps stehen im Apple iOS Store und Google Play Store zum Download bereit. Weitere Informationen finden Sie hier.

Überimage desc for 51 ServiceNow

ServiceNow (NYSE: NOW) macht die Arbeitswelt für Menschen besser und einfacher. Unsere Cloud-basierte Plattform und die damit verbundenen Lösungen ermöglichen mit digitalen Workflows eine intuitive Nutzererfahrung, damit Mitarbeiter und Unternehmen effizienter arbeiten können.