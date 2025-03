ServiceNow übernimmt den kalifornischen KI-Spezialisten Moveworks

Santa Clara – ServiceNow hat angekündigt, seine führenden agentischen KI-Fähigkeiten mit der geplanten Übernahme von Moveworks weiter auszubauen. Moveworks ist eine spezialisierte agentische KI-Lösung und gehört zu den am häufigsten genutzten KI-Assistenten für Mitarbeiter. Zudem bietet das Unternehmen eine branchenführende, KI-gestützte Unternehmenssuche.

Durch die Kombination von ServiceNows eigener agentischer KI- und Workflow-Automatisierungsplattform mit den Fähigkeiten von Moveworks wird die Einführung und Innovation von Unternehmens-KI beschleunigt. Dies schafft eine leistungsstarke zentrale Anlaufstelle für Mitarbeiter, um jederzeit und überall in ihrer Organisation die benötigten Informationen zu finden – und damit Produktivität und Effizienz auf ein völlig neues Niveau zu heben. Darüber hinaus eröffnet sich ein enormes Marktpotenzial in Bereichen wie CRM, Personalwesen und Finanzwesen.

Zum 31. Dezember 2024 hatte ServiceNow fast 1’000 Kunden für seine agentische KI-Lösung und erzielte mit seiner Pro Plus AI-Lösung einen jährlichen Vertragswert (ACV) von über 200 Millionen US-Dollar. Moveworks KI-Assistent hat innerhalb eines Jahres fast 5 Millionen Mitarbeiter als Nutzer gewonnen. Gemeinsam bauen die Unternehmen ihre Stärken weiter aus, um eine einfache, schnelle und ansprechende Selbstbedienungslösung für Mitarbeiter und Kunden über alle Abteilungen, Systeme und Dateninseln hinweg bereitzustellen.

ServiceNow, die KI-Plattform für die Geschäftstransformation, gab bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Moveworks unterzeichnet hat. Die Übernahme wird die Stärken von ServiceNow in den Bereichen agentenbasierte KI und Automatisierung mit Moveworks‘ Front-End-KI-Assistent und Unternehmenssuchtechnologie kombinieren, um jedem Mitarbeiter in jedem Bereich des Unternehmens neue Erfahrungen zu ermöglichen. Nach dem Abschluss wird ServiceNow – mit Tausenden bereits eingesetzten KI-Agenten – gemeinsam mit Moveworks die Nutzung seiner agentenbasierten KI-ServiceNow-Plattform weiter vorantreiben, um die Einführung und Innovation in Unternehmen in wichtigen Wachstumsbereichen, einschliesslich CRM, zu beschleunigen.

Offizielle Pressemitteilung in Englisch