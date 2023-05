ServiceNow übernimmt Plattform G2K

Zürich – ServiceNow, Spezialistin für digitale Arbeitsabläufe, übernimmt die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Plattform G2K, die den Einzelhandel und andere Branchen verändern soll. Die Technologie von G2K ermöglicht es Unternehmen, Echtzeitdaten aus Filialen und anderen Standorten miteinander zu verbinden, um einen vollständigen Überblick über die Betriebsdaten zu erhalten. ServiceNow plant, die Now Platform um die intelligente IoT-Technologie von G2K zu erweitern, die es Unternehmen erlaubt, digitale und stationäre Daten mit Workflows auf Unternehmensebene sinnvoll zu nutzen. G2K wurde 2013 in Deutschland gegründet.

Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, riesige Datenmengen in konkrete Massnahmen zu übersetzen, die sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken. Dies gilt insbesondere für den Einzelhandel: Er steht vor der komplexen Herausforderung, eine Vielzahl digitaler und interner Datenströme von Tausenden Filialen, Mitarbeitern und Kunden zu verwalten und die Daten mit den zentralen Abläufen zu verbinden. Durch diese Übernahme und die Zusammenarbeit mit führenden Einzelhandelskunden wird ServiceNow dank der Technologie von G2K eine KI-gestützte End-to-End-Workflow-Lösung für den Einzelhandel entwickeln, die in Zukunft auch auf andere Branchen wie das Transportwesen, das Gesundheitswesen und die Fertigung angewendet werden kann.

„ServiceNow ist ständig bestrebt, die Arbeitswelt der Zukunft gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten“, sagt Karel van der Poel, Senior Vice President und General Manager bei ServiceNow. „Der Einzelhandel ist nur der Anfang. Diese Akquisition ermöglicht es ServiceNow, die wachsenden Anforderungen unserer Kunden in allen Branchen – von der Fertigung über die Lieferkette bis hin zu Transport und Unterhaltung – noch einfacher und effizienter zu erfüllen.“

„Viele Einzelhändler vertrauen auf verschiedene punktuelle KI-Lösungen, um das Einzelhandelserlebnis für Mitarbeiter und Kunden gleichermassen zu optimieren. Dies führt jedoch zu uneinheitlichen Abläufen im gesamten Unternehmen“, sagt Omar El Gohary, Chief Technology Officer und Mitbegründer von G2K. „Gemeinsam werden G2K und ServiceNow eine vernetzte Vision für unsere Kunden verwirklichen und dabei helfen, die Arbeitswelt im Einzelhandel und auch in anderen Branchen zu verändern – und wir könnten uns nicht mehr darauf freuen.“

Mit der Technologie von G2K können Einzelhandelsunternehmen gesammelte Daten aus verschiedenen Quellen analysieren und basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen Massnahmen ergreifen. G2K unterstützt Unternehmen bei der bedarfsgerechten Bestandsplanung und der Verbesserung der Customer Experience vor Ort. Ausserdem hilft die Technologie dabei, Wartungs- und andere technische Probleme zu beheben und die Mitarbeiterproduktivität zu steigern. Durch die Integration dieser physischen End-to-End-Funktionen in die Now Platform wird ServiceNow zu einem der führenden Anbieter von Workflows für den Einzelhandel und ermöglicht es Unternehmen, die reale Welt nahtlos in eine digitale Workflow-Plattform zu integrieren. (ServiceNow/mc)