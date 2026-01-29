ServiceNow übertrifft im vierten Quartal Erwartungen

Santa Clara – ServiceNow hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben und damit erneut unter Beweis gestellt, dass die Führungsposition im Bereich KI-Plattformen zu einer überdurchschnittlichen finanziellen Performance führt.

Das Unternehmen streicht in seiner Mitteilung vom Donnerstag folgende Highlights besonders hervor:

Wir haben die Erwartungen für das vierte Quartal deutlich übertroffen und die Prognosen für das Umsatzwachstum sowie die operative Marge übertroffen.

Das Neugeschäft, die Anzahl der lizenzierten Nutzer sowie die Anzahl der Workflows und Transaktionen auf der ServiceNow AI Platform verzeichneten allesamt ein deutliches Wachstum.

Unsere KI-Lösung Now Assist hat die Erwartungen erneut übertroffen, einen Jahresvertragswert (ACV) von über 600 Millionen US-Dollar erreicht und ist auf dem besten Weg, unser Ziel von über 1 Milliarde US-Dollar ACV für 2026 zu erreichen.

Die Anzahl der Now Assist-Verträge mit einem ACV von über 1 Million US-Dollar hat sich im Vergleich zum Vorquartal fast verdreifacht.

Unser hybrides Preismodell – bestehend aus Nutzerlizenzen und nutzungsbasierter Abrechnung – zeigt Wirkung. Kunden aus unterschiedlichsten Branchen kaufen bereits im vierten Quartal Assist AI Packs.

Aufgrund dieser Dynamik gehen wir für 2026 von einem hohen Wachstum der Abonnementumsätze (bei konstanten Wechselkursen) von 20 %, einer operativen Marge (nicht GAAP) von 32 % und einer Free-Cashflow-Marge (nicht GAAP) von 36 % aus.

Highlights des vierten Quartals 2025:

Abonnementumsätze: 3,466 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 19,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 150 Basispunkte über dem oberen Ende unserer Prognosespanne liegt

RPO: 28,2 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 22,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

cRPO: 12,85 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 21 % gegenüber dem Vorjahr (CC) entspricht und 200 Basispunkte über der Prognose liegt

Operative Marge (nicht GAAP-konform): 31 %, 100 Basispunkte über der Prognose

EPS (verwässert, nicht GAAP-konform): 0,92 US-Dollar gegenüber der Konsensprognose von 0 US-Dollar

Highlights für das Gesamtjahr 2025:

Abonnementumsätze: 12,883 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

RPO: 22,5 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr

cRPO: 21 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr

Operative Marge (nicht GAAP-konform): 31 %, ein Anstieg von 150 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr.

Free-Cashflow-Marge: 35 %, ein Anstieg um 350 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr und 100 Basispunkte über der Prognose.

EPS (verwässert, nicht GAAP-konform): 3,51 US-Dollar / gegenüber Konsensprognose von 3,48 US-Dollar.

Die strategische Vision und die bewährte Umsetzungskraft von ServiceNow zeigen sich auch in weiteren zentralen Bereichen:

CRM verzeichnete das bisher stärkste Quartal beim Neugeschäft

Wir haben das bisher beste Quartal für OT abgeschlossen

Unsere Datenlösungen, insbesondere RaptorDB Pro und Workflow Data Fabric, entwickelten sich sehr positiv

Darüber hinaus hat ServiceNow heute folgende Partnerschaften bekannt gegeben:

Ausbau der Partnerschaft mit Anthropic zur tieferen Integration von Claude-Modellen in die ServiceNow AI Platform. Claude bildet die Grundlage für eine unternehmensgerechte KI-gestützte Entwicklungsumgebung, mit der Entwickler aller Qualifikationsstufen agentenbasierte Workflows mit integrierter Governance erstellen und bereitstellen können. ServiceNow integriert ausserdem führende Claude-Modelle in ServiceNow, um die sichere und konforme Nutzung von KI in stark regulierten Branchen zu ermöglichen. (Siehe bitte Pressemitteilung anbei)

Strategische Vereinbarung mit Fiserv zur Transformation von Handels- und Finanzdienstleistungen mit KI, wobei KI direkt in operative Workflows eingebettet wird, um die IT- und Kundenerlebnisse zu verbessern.

Ausgebaute Partnerschaft mit Panasonic Avionics Corporation zur Förderung der Kundenbindung an Bord von Flugzeugen bei mehr als 300 Fluggesellschaften weltweit. Panasonic Avionics wird das KI-gesteuerte CRM-End-to-End-System von ServiceNow einsetzen, um Kundenbetrieb, Abrechnung, Service und Support auf einer Plattform zu vereinen.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz mit dem Vorsitzenden und CEO Bill McDermott und der Präsidentin und CFO Gina Mastantuono können Sie auf der Investoren-Website von ServiceNow hier anhören. (ServiceNow/mc/ps)