ServiceNow und Deloitte erweitern strategische Allianz

Santa Clara – ServiceNow und Deloitte geben die Erweiterung ihrer strategischen Allianz bekannt, um Kunden im Bereich HR zu unterstützen und Mitarbeitenden überall und jederzeit eine aussergewöhnliche digitale Erfahrung zu ermöglichen.

Die HRSD-Lösung von ServiceNow ergänzt das marktführende Beratungsangebot von Deloitte in den Bereichen Human Capital und HR Transformation. Ziel ist es, die Produktivität von Unternehmen zu steigern und die Experience der Mitarbeitenden zu optimieren, damit sie ihre Arbeitsanforderungen besser bewältigen, auf wichtige Ressourcen zugreifen und Anfragen stellen können.

Durch die Eliminierung von Silos am gesamten Arbeitsplatz und die Möglichkeit, HR-, IT-, Rechts- und Workplace Services an einem Ort zusammenzuführen, reduziert die Now Platform von ServiceNow die Reibungsverluste für eine einheitliche Mitarbeitererfahrung.

Viele Unternehmen gehen derzeit von dem Konzept „Homeoffice“ über zum „Arbeiten von überall“. Die HRSD-Lösung ermöglicht eine bessere Verwaltung von Anfragen über dezentral verteilte Mitarbeitende und stellt sicher, dass kritische Ereignisse wie virtuelles Onboarding, Offboarding usw. nahtlos ablaufen. Deloitte wird HRSD einsetzen, um eine digitale Lösung für die Experience der Mitarbeitenden zu liefern. (ServiceNow/mc)

Weitere Informationen entnehmen Sie der Medienmitteilung (engl.)