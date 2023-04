ServiceNow veröffentlicht Finanzergebnisse für Q1 2023

Santa Clara – ServiceNow, die Spezialistin für Cloud-basierte digitale Workflows, hat gestern seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht.

ServiceNow verzeichnet ein hervorragendes erstes Quartal, in dem die Umsatz- und Rentabilitätsprognosen deutlich übertroffen wurden. Diese Ergebnisse zeigen: Unternehmenssoftware ist in einer Vielzahl von Branchen und Sektoren weiterhin von entscheidender Bedeutung. ServiceNow liefert neue Innovationen und ein starkes Wachstum, betreibt ein konsequentes Kostenmanagement und schafft immensen Shareholder Value. Das Unternehmen ist für die Zukunft gut positioniert.

ServiceNow gab ausserdem bekannt, dass Deborah Black, VP of Engineering bei Netflix, dem Board of Directors des Unternehmens beitreten wird. Dies ergänzt die gestrige Ankündigung, dass das Unternehmen sein Führungsteam in EMEA durch die Beförderung von Cathy Mauzaize zum President EMEA, Fabio Spoletini zum VP EMEA South und Ulrik Nehammer zum Chairman International verstärkt hat.

Höhepunkte in Q1 2023:

Übertreffen der Prognosen für alle Wachstums- und Rentabilitätskennzahlen für Q1 2023; Anhebung der Prognosen für die Subskriptionsumsätze 2023

Subskriptionsumsätze von 2,024 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 27 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

Aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtungen („cRPO») in Höhe von 7,01 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 25 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

66 Transaktionen mit einem Netto-Neuwert von mehr als 1 Million US-Dollar, ein Plus von 27 % im Vergleich zum Vorjahr

66 Transaktionen mit einem Netto-Neuwert von mehr als 1 Million US-Dollar, ein Plus von 27 % im Vergleich zum Vorjahr

Branchenführende Vertragsverlängerungsrate von 98%

Bill McDermott, Chairman und CEO von ServiceNow, und Gina Mastantuono, CFO, hielten eine Telefonkonferenz ab, um die Ergebnisse im Detail zu besprechen. Die Aufzeichnung ist hier verfügbar. (ServiceNow/mc/ps)

Q1 2023 Earnings Press Release