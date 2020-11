SIT Insights in Technology Konferenz: Transformative Wissenschaft für eine nachhaltige Gesellschaft

Schaffhausen – Diskutieren Sie am 16. Dezember von 14:00 – 19:00 mit den führenden Forschern, Wissenschaftlern und Unternehmern der Welt, wie wir Nachhaltigkeit durch eine transformative Wissenschaft erreichen können.

Die „SIT Insights in Technology Conference 2020“ ist eine einzigartige Veranstaltung, welche die weltweit besten Redner aus den Bereichen Informatik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Quantentechnologien, fortgeschrittene Materialien und Wirtschaft versammelt. Die diesjährige Ausgabe findet online statt und konzentriert sich auf die transformative Wissenschaft und wie sie eine bessere, nachhaltigere Welt gestalten kann.

Kostenloser Online-Anlass

Nehmen Sie an der SIT Insights in Technology Conference 2020 teil und erleben Sie ein halbtägiges Programm, das mehrere Disziplinen auf der Suche nach einem positiven globalen Wandel umfasst. Finden Sie heraus, wie Quantentechnologien aus dem Labor in die reale Welt Einzug halten und Computer, Physik und Wirtschaft neu definieren.

Machen Sei mit und werden Sie Teil des allerneuesten interdisziplinären Dialogs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung…