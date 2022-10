Skribble: Freddy Kaiser verstärkt Strategie-Team beim E-Signatur-Service

Zürich – Freddy Kaiser, zuletzt Head of Engineering bei Abacus, verstärkt per Oktober 2022 das Strategie-Team des E-Signatur-Service Skribble in der Rolle des Director Strategic Initiatives. Er gilt als Schöpfer der ersten zertifizierten und rechtsgültigen elektronischen Signatur aus der Cloud bei Swisscom und als Erfinder der kurzlebigen Zertifikate im Bereich der qualifizierten elektronischen Signatur.

Freddy Kaiser übernimmt per Oktober 2022 die Position «Director Strategic Initiatives» bei Skribble, dem Anbieter für elektronische Signaturen, und verstärkt damit das Strategie-Team des Schweizer Scale-ups. In seiner neuen Rolle wird er sich bei Skribble zunächst mit der Weiterentwicklung des Bereichs Online-Identifikation befassen.

Freddy Kaiser: Schöpfer der Signatur aus der Cloud

Für die neue Position bringt Freddy Kaiser umfangreiche Erfahrung im Bereich E-Signing mit. Er gilt als Schöpfer der ersten zertifizierten und rechtsgültigen elektronischen Signatur aus der Cloud bei Swisscom und als Erfinder der kurzlebigen Zertifikate im Bereich der qualifizierten elektronischen Signatur (QES).

«Skribble bietet mir die Möglichkeit, in einem dynamischen Team massgeblich an der Weiterentwicklung einer globalen Lösung für die rechtsgültige E-Signatur mitzuwirken. Das Ziel ist weiterhin, die handschriftliche Unterschrift einfach und bedenkenlos durch die elektronische Signatur zu ersetzen, damit der Kugelschreiber endgültig ausgedient hat.» Freddy Kaiser, Director Strategic Initiatives Skribble

«Freddy bringt immense Erfahrungen, Kompetenz und Wissen im Bereich rechtsgültige E-Signaturen mit. Er gilt auf dem Schweizer E-Signatur-Markt als absolute Koryphäe und wir freuen uns sehr, ihn nun bei uns an Bord zu haben.» Philipp Dick, CEO Skribble

(Skribble/mc/ps)