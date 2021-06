Solarisbank migriert sämtliche Kunden erfolgreich auf ihr neues hauseigenes Kernbankensystem

Berlin – Die Solarisbank AG, eine von Europas führenden Banking-as-a-Service-Plattformen, hat bekannt gegeben, dass sie sämtliche Kunden erfolgreich von einer externen Kernbankenlösung auf ihr eigenes Kernbankensystem migriert hat. Die Migration erfolgte schrittweise in 2021 und wurde am vergangenen Wochenende ohne Banking-Downtime für die Geschäftspartner abgeschlossen.

Solarisbank, das Tech-Unternehmen mit Banklizenz, ermöglicht es jedem Unternehmen, eigene Finanzdienstleistungen schnell und rechtskonform anzubieten. Um eine kurze Time-to-Market zu gewährleisten, bietet die Solarisbank ihren Partnern eine unkomplizierte API-basierte Infrastruktur und eine selbsterklärende API-Dokumentation. Durch die Entwicklung eines eigenen modularen Kernbankensystems hat die Solarisbank ihre Infrastruktur auf die spezifischen Anforderungen einer Banking-as-a-Service-Plattform optimiert. Kernprozesse wie Kontoeröffnungen und SEPA-Überweisungen können nun in einem Bruchteil der Zeit und mit deutlich höherer Stabilität durchgeführt werden, was eine erhebliche Steigerung der Skalierbarkeit und Kosteneffizienz der Plattform bewirkt.

Neben der verbesserten Leistung des Payment-Ledger-Moduls selbst, können durch die neugewonnene Unabhängigkeit von einem Drittanbieter auch manuelle Prozesse im Bereich Operations und Customer Support, die mit dem Modul zusammenhängen, automatisch abgewickelt werden. Dies reduziert den Wartungsaufwand und ermöglicht es, neue Features mühelos hinzuzufügen. Im Vergleich zu reinen Ledger-Systemen erreicht dieses tief automatisierte System eine höhere Prozessqualität und -geschwindigkeit, was letztlich zu einem weitaus besseren Endkundenerlebnis führt.

Mit dem Launch lokaler IBANs in Frankreich, Italien und Spanien zementiert die Solarisbank ihre Position als Banking-as-a-Service-Marktführer in Europa. Dank der tiefgreifenden Automatisierung in unserer komplett selbst entwickelten Software-Architektur haben wir in puncto Kosteneffizienz und Servicequalität einen neuen europäischen Maßstab gesetzt.

Dr. Roland Folz, CEO der Solarisbank