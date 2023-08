Sonio und BUSINESS IT steigen zusammen zu den Top 5 ICT-Dienstleistern im Bereich IT-Infrastruktur in der Schweiz auf

Baar – Mit dem Zusammenschluss der Sonio AG, IT-System- und Service-Spezialist, und dem Full Service Provider BUSINESS IT AG entsteht einer der grössten ICT-Dienstleister im Bereich IT-Infrastruktur in der Schweiz. Die Fusion markiert einen Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen und wird zu einem noch stärkeren und einflussreicheren Akteur in der hiesigen ICT-Branche führen.

Die Sonio AG vereint die drei Geschäftsbereiche Data Center Technologies, Data Management und Managed Services. Die BUSINESS IT AG ist ein Full Service Provider mit Fokus auf Hybrid Cloud, Digital Workplace und ebenfalls Managed Services. Die Bereiche ergänzen sich nebst dem komplementären Produkteportfolio der jeweiligen strategischen Partner somit ideal. Beide Unternehmen sind zudem seit mehr als 25 Jahren hervorragend etablierte Fixgrössen am Schweizer ICT-Markt und erzielen gemeinsam einen Umsatz von ca. 125 Mio Franken.

Mit dem Zusammenschluss werden Kompetenzen ergänzt und gleichzeitig die Stärken sowie die Expertise der beiden Unternehmen umfänglich genutzt. Vom breiteren Lösungs- und Produktportfolio, welches am Schweizer Markt kaum zu übertreffen ist, profitieren die Kunden. Darüber hinaus wird den rund 150 Mitarbeitenden zukünftig eine grossartige Perspektive für die persönliche Weiterentwicklung geboten.

Alle bestehenden Gesellschafter bleiben weiterhin am gesamten Unternehmen, das ab dem ersten Halbjahr 2024 unter dem neuen Namen Sonio AG am Schweizer Markt auftreten wird, beteiligt. Diesen Schritt ermöglicht die Investorengruppe AH & Capital Partners und Alpha VCX, die den weiteren Ausbau des gesamten Unternehmens begleitet.

Roger Hegglin, CEO der Sonio AG, sieht enorme Wachstumschancen: «Dieser Zusammenschluss unterstreicht unsere Wachstumsambitionen am Schweizer Markt, welche wir weiterhin konsequent verfolgen werden. Dabei stehen die Bedürfnisse und die Zufriedenheit unserer Kunden sowie die Servicequalität im Vordergrund.»

Ralph Meyer, CEO der BUSINESS IT AG, freut sich: «Die beiden Unternehmen und ihre Services ergänzen sich ideal und bringen sowohl gegenüber unseren Kunden wie auch Mitarbeitenden und Partnern einen klaren Mehrwert. Das breit abgestützte Know-how der rund 150 Mitarbeitenden an den schweizweit 7 Standorten erlaubt es, unsere Kunden noch umfassender über alle Landesregionen hinaus zu betreuen.» (Sonio/BUSINESS IT/mc)

Über Sonio AG

Die Sonio AG (vormals Infoniqa SQL AG) gilt seit 1988 im Schweizer Markt als einer der führenden Anbieter von Hard- & Software-Lösungen sowie den dazugehörenden Dienstleistungen. Die Grundlage dafür bilden die soliden, auf Langfristigkeit und Loyalität ausgelegten Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten. Der Fokus des Unternehmens liegt auf qualitativem sowie quantitativem Wachstum in allen drei Geschäftsbereichen: Data Center Technologies, Information Availability sowie Managed Services. Dabei ist es der Anspruch der Sonio AG, ihren Kunden bei wichtigen Entscheidungen rund um die IT System Integration zur Seite zu stehen. Das Unternehmen ist mit rund 70 Mitarbeitenden an den Standorten Baar/ZG (Hauptsitz), Zürich und Bussigny-près-Lausanne vertreten.

Über BUSINESS IT AG

«We are here to help. We are here to create outcome. BUSINESS IT – Supporting Your Business.» Unsere Mission seit 24 Jahren: Expertise und Know-how für persönliche, zuverlässige und innovative IT-Dienste. BUSINESS IT bietet mit rund 80 Mitarbeitenden an fünf Standorten ein modulares Full-Service-Angebot in den Bereichen «Digital Workplace» und «Hybrid Cloud» an: Von der Analyse und Beratung zu Hard- und Softwarelösungen unserer strategischen Partner über deren Integration in das Projekt bis hin zur kompletten Übernahme des Betriebs – innovative Gesamtlösungen in erstklassiger Qualität.