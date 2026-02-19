Spitch auf der CCW 2026: Collaborative Agentic AI und „Flugsimulator“ für den Kundenservice im Fokus

Zürich – Spitch präsentiert auf der CCW 2026 in Berlin (24.- 26.2.) ihre neuesten Lösungen rund um Collaborative Agentic AI. Das Unternehmen zeigt, wie sich der Wandel von der herkömmlichen Automatisierung hin zu einem autonomen Betriebsmodell mit dem Menschen im Mittelpunkt („Human-in-the-Loop“) konkret gestalten lässt. Das Konzept: Die KI dient nicht mehr nur zur Unterstützung, sondern übernimmt eigenständig Aufgaben und arbeitet in Echtzeit mit den Agenten im Contact Center zusammen. Spitch bezeichnet dies als einen „Paradigmenwechsel, der Contact Center langfristig verändern wird“. Das Ergebnis: reibungslosere Abläufe, höhere Qualität und spürbar effizienterer Service.

Auf der CCW erläutern Experten von Spitch diesen fundamentalen Wandel in einem Vortrag am 24. Februar um 15 Uhr in Halle 3. Thema: „Klassische Automatisierung war gestern: Collaborative Agentic AI als treibende Kraft hinter dem Paradigmenwechsel im Kundenservice. Interessierte können sich gerne direkt mit uns in Verbindung setzen, sowohl zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächstermins am Stand als auch für einen kostenfreien Messeeintritt.

Guided Tour Highlight: Der „Flugsimulator“ für den Kundenservice

Darüber hinaus ist Spitch offizieller Partner der CCW Guided Tour „Quality Hero – Mit Sinn und KI zur Customer Experience Meisterschaft“. Die Tour-Teilnehmenden erleben am Stand von Spitch eine „KI-gesteuerte Trainingssimulation“ und können live verfolgen, wie Agenten reale Gesprächssituationen mit virtuellen Kunden meistern – inklusive Auswertung und KI-basierter Handlungsempfehlung zur Verbesserung von Gesprächsführung, Prozesssicherheit und Ergebnisqualität. Zudem können sie den „Flugsimulator für den Kundenservice“ am Stand interaktiv und praxisnah testen. Spitch zählt die wesentlichen Vorteile auf: effektives Qualitätsmanagement, automatisierte Identifikation von Lernfeldern, individuelle Lernpfade und Gamification, Integration in bestehende Schulungs- und QM-Prozesse, konkrete Mehrwerte, schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeitender, nachhaltige Reduktion der Fluktuation sowie die deutliche Steigerung von Gesprächsqualität und Kunden­zufriedenheit.

Die Guided Tours finden an den ersten beiden Messetagen jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr statt, am dritten Messetag nur um 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils 10 Minuten vor Tourstart im Kongress­foyer der Halle 2.

Spitch auf der CCW 2026: https://spitch.ai/de/veranstaltungen/spitch-auf-der-ccw-2026-in-berlin-collaborative-agentic-ai-im-mittelpunkt/

CCW Guided Tours: https://www.ccw.eu/kongressmesse/messe/guided-tours.html (Spitch/mc/ps)