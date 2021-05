Spitch: Massimiliano Decarli verstärkt als Junior Sales Account Manager das Verkaufsteam

Zürich – Nachdem der Schweizer Anbieter von Sprachlösungen Spitch vor kurzem bereits sein DACH-Marketingteam aufgestockt hat, erhält nun auch das Verkaufsteam weiteren Zuzug. Massimiliano Decarli (24) verstärkt per sofort als Junior Sales Account Manager die DACH Verkaufsmannschaft. Er ist am Hauptsitz von Spitch in Zürich stationiert und rapportiert an Jürg Schleier, Country Manager DACH.

Decarli verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Business Administration der UIBS University Zürich sowie als Master of Science in International Management des Trinity College in Dublin. Zurzeit arbeitet er berufsbegleitend an seinem Abschluss als PhD in Management der UIBS University. Im kommenden September plant der vier Sprachen sprechende Tessiner dann auch noch seine laufende Ausbildung zum Privatpiloten unter Dach und Fach zu bringen.

Vor seinem Übertritt zu Spitch war Massimiliano Decarli für Hypergate im Bereich Marketing and Business Development und davor als Teamleader bei der Zürcher Promotion-Tools AG tätig. Das in diesen Positionen gewonnene Know-how bildet das ideale Rüstzeug für seine neue Tätigkeit im stark wachsenden und umkämpften Markt für Sprachtechnologielösungen. Mit Sicherheit wird ihm dabei auch sein in den Ausbildungen als Paramedic der Schweizer Armee und als Schwimmtrainer der American British Academy im omanischen Muscat erworbenes Durchhalte- und Standvermögen von grossem Nutzen sein.

Massimiliano Decarli kommentiert seine neue Position bei Spitch wie folgt: „Es entspricht meinem Naturell Herausforderungen dort zu suchen, wo man durch seinen Einsatz spürbar etwas verändern kann und dabei nicht durch festgefahrene Strukturen behindert wird. Spitch ist als junges Unternehmen sehr erfolgreich in einem extremen Wachstums- und Zukunftsmarkt tätig. Die dadurch gebotenen Chancen faszinieren mich. Bei diesem „Next Big Thing“ möchte ich auf jeden Fall dabei sein.“

Jürg Schleier, Country Manager DACH bei Spitch doppelt nach: „Spitch ist auf Erfolgskurs und konnte in den letzten Monaten weitere bedeutende Kunden gewinnen. Dies ist jedoch nur der Anfang. Sprachlösungen haben ein disruptives Potenzial und werden die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in den nächsten Jahren dramatisch verändern. In einem solchen Markt ist es nur logisch, wenn als Konsequenz auf den soeben erfolgten Ausbau unseres Marketings der weitere Ausbau des Verkaufsteams folgt. Massimiliano Decarli bringt genau die Skills mit, die es braucht, um in diesem stark expandierenden Markt einen starken Beitrag zu leisten. Dazu gehört zweifellos auch die unvoreingenommene Art an Herausforderungen heranzugehen, die ein Privileg junger Professionals ist. Ich freue mich sehr über diese Verstärkung.“ (Spitch/mc/ps)