Spitch präsentiert «Conversational AI» Lösungen auf der Contact Center World CCW in Berlin

Zürich – Der Nutzen Künstlicher Intelligenz (KI) für Sprach- und Textdialogsysteme steht im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation von Spitch auf der Call and Contact Center World (CCW) in Berlin. An ihrem Messestand demonstriert Spitch den Standbesuchern anhand von realen Einsatzbeispielen, wie hoch der Reifegrad moderner KI-Dialogsysteme inzwischen gediehen ist. Die Messe findet vom 27. Februar bis zum 2. März im Estrel Congress Center in Berlin statt.

Mit sogenannter „Conversational AI“ können Unternehmen und Behörden die Kommunikation mit Kunden und Bürgern automatisieren und dabei sowohl die Zufriedenheit der Anfragenden als auch der Belegschaft im Call und Contact Center nachweislich signifikant erhöhen. Dazu gehört die Dialogführung am Telefon in natürlicher Sprache. Das von Spitch empfohlene Omnichannel-Konzept ermöglicht, dass ein am Telefon, via Chatbot auf der Webseite oder in einer App begonnener Dialog über unterschiedliche Kommunikationskanäle hinweg nahtlos fortgesetzt werden kann. (Spitch/mc/ps)

Vortrag am 28. Februar um 15 Uhr: „Optimale Kundenkommunikation auf allen Kanälen“

Halle 2, Stand B14/C13, Tickets für den Gratiseintritt zur CCW 2023 (27.2.-2.3.) sind über [email protected] verfügbar.