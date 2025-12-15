Spitch Webinar: So unterstützt Collaborative Agentic AI Mitarbeitende in Echtzeit

Klassische Automatisierung stösst an Grenzen, sobald Prozesse dynamisch werden, Wissen verteilt ist und Servicequalität gleichzeitig skalieren muss. Genau hier setzt der neue Spitch Approach an: Collaborative Agentic AI.

Statt isolierter Bots entsteht ein kollaboratives System, das Aufgaben übernimmt, Mitarbeitende in Echtzeit unterstützt und Servicequalität skalierbar macht.

Webinar

Collaborative Agentic AI als Paradigmenwechsel im Kundenservice

Donnerstag, 29. Januar 2026, 11.00 – 11.30 Uhr

Referent: Alexander Fischer – Direktor für Kundenerfahrung und Digitalisierung

Inklusive Live-Demo

MS Teams Webinar

In diesem kompakten Webinar zeigen wir, wie Collaborative Agentic AI als Paradigmenwechsel im Kundenservice den Wandel vom klassischen Automatisieren hin zu einem agentischen Operating Model einläutet. KI wirkt nicht mehr nur unterstützend, sondern übernimmt eigenständige Aufgaben, strukturiert Wissen neu und kooperiert in Echtzeit mit Mitarbeitenden. Dadurch entstehen dynamische Prozesse, höhere Qualität und ein spürbar effizienterer Service. Die Technologie wird zum Motor eines Paradigmenwechsels, der das Contact Center nachhaltig transformiert.

Weitere Informationen und Anmeldung …