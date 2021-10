Starkes Wachstum der Werbeerlöse bei Twitter

Twitter sperrt nach Kapitol-Krawallen 70’000 QAnon-Accounts

Washington – Nach dem Sturm auf das US-Kapitol verschärft Twitter das Vorgehen gegen Unterstützer der Verschwörungstheorie QAnon. Seit vergangenem Freitag seien mehr als 70’000 Accounts gelöscht worden, teilte der Kurznachrichtendienst am Dienstag mit. In vielen Fällen habe eine Person mehrere Profile betrieben. In den vergangenen Tagen beklagten unter anderem US-Aussenminister Mike Pompeo und andere Personen […]