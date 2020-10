Staufen.Inova: Next Level Sales & Operations Planning

Durch die heute niedrige Fertigungstiefe wird ein grosser Teil der Wertschöpfungskette auf die Zulieferer und Distributionspartner verlagert, was deren Bedeutung beachtlich steigert.

Zukünftig braucht es also resiliente Supply-Chain-Netzwerke, die sich ideal und agil auf den Kunden ausrichten. Staufen.Inova hat vertiefte Informationen zu diesem Thema zusammengestellt sowie ein Whitepaper erarbeitet.

Next Level Sales and Operations Planning (S&OP)

Im Sinne des Supply Chain Network Managements muss die «Planung» End-to-End optimal auf die Kundenanforderungen ausgerichtet werden. Wie man das macht, wird Staufen.Inova den Teilnehmenden am S&OP-Tag, dem Planungstag für Absatz- und Produktionsplanung, näherbringen. Erfahren Sie hier mehr und registrieren Sie sich. Diese Leistung ist kostenfrei.

Aus der Praxis: Beim Nordamerika-Zweig des Aufzugherstellers tk elevator haben Victoria Frank und Brian McGovern gemeinsam mit Staufen.Inova die Balance zwischen Demand und Supply neu definiert. Von ihren Erfahrungen berichten die beiden US-Manager im Interview für das Staufen-Magazin. (Staufen.Inova/mc)