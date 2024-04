Staufen.Inova-Seminar: Das Netzwerk als Erfolgsfaktor

In komplexen Wertschöpfungssystemen findet der Wettbewerb heute zwischen Netzwerken statt. Dies erfordert eine neue Art der Zusammenarbeit.

Erfahren Sie in unserem interaktiven Praxisseminar «End-to-End Supply Chain Network Management», wie Sie die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden optimieren, Silodenken überwinden und Wertströme zielgerichtet segmentieren. Der SCNM-Ansatz von Staufen.Inova berücksichtigt neben den klassischen Einflussfaktoren auch die Dimensionen Robustheit, Reaktionsfähigkeit und Resilienz sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung und deren Nutzung für neue (disruptive) Geschäftsmodelle.

Das Seminar findet am 10. und 11. Juni in Zürich statt und richtet sich an Führungskräfte, die in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld mit komplexen Herausforderungen rund um das Supply Chain Netzwerk, einer optimierten Wertschöpfungsstrategie, transparenten Informationsflüssen, S&OP Planung und auch dem Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz konfrontiert sind. Wir freuen uns auf zwei spannende Tage!

