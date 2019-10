Swico gratuliert Judith Bellaiche zur Wahl in den Nationalrat

Zürich – Die ICT Branche erhält eine neue starke Stimme in Bern: Judith Bellaiche wurde am 20. Oktober im Kanton Zürich für die Grünliberale Partei neu in den Nationalrat gewählt.

Swico Präsident Andreas Knöpfli freut sich über diesen Wahlerfolg:

«Mit Judith Bellaiche hat die ICT Branche eine hochengagierte Politikerin in Bern gewonnen. Wir brauchen auf dem politischen Parkett mehr ICT-Knowhow und auch mehr Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt – und dafür ist Judith Bellaiche genau die richtige Frau.»

Judith Bellaiche freut sich auf die neue Herausforderung:

«Die Digitalisierung ist allgegenwärtig – ich bin glücklich, dass die Bevölkerung das Thema auf die politische Agenda hievt. Als Innovationsstandort müssen wir sicherstellen, dass wir den digitalen Anschluss zugunsten einer nachhaltigen Wirtschaft nicht verlieren.»

Judith Bellaiche ist seit Mai 2019 die Geschäftsführerin von Swico, dem Verband für die digitale Schweiz, und seit 2011 amtierende Kantonsrätin in Zürich.

Die Wählerinnen und Wähler haben am Wahlsonntag auch weiteren Politikerinnen und Politikern, die sich aktiv für ICT Themen engagieren, das Vertrauen geschenkt:

Marcel Dobler │ FDP/SG │Präsident ICTswitzerland

Balthasar Glättli | GPS/ZH | Kernteam parl. Gruppe Digitale Nachhaltigkei

Edith Graf-Litscher │SP/TG│ Vorstandsmitglied asut, Kernteam parl. Gruppe ePower, Co-Präsidentin parl. Gruppe Digitale Nachhaltigkeit

Franz Grüter │SVP/LU │Vize-Präsident ICTswitzerland, Co-Präsident parl. Gruppe Digitale Nachhaltigkeit

Nik Gugger | EVP/ZH | Kernteam parl. Gruppe Digitale Nachhaltigkeit

Christian Wasserfallen | FDP/BE | Kernteam parl. Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, Vorstandsmitglied ICT Berufsbildung Schweiz

Andri Silberschmidt │FDP/ZH│Team Startup (neu im Nationalrat)

Swico gratuliert den Gewählten herzlich zur Wahl! (Swico/mc/ps)

Swico