Swico, swissICT und Approovd verhelfen zu rechtssicheren Vertragsvorlagen

Zürich – Seit fast 20 Jahren gibt es die IT-Modellverträge, die gemeinsam von Swico und swissICT herausgegeben werden. Neu werden die Verträge vom Zürcher Startup Approovd automatisiert und vertrieben – zusammen mit über 160 weiteren hochwertigen Vorlagen.

Die Modellverträge der beiden ICT-Verbände sind seit über 20 Jahren als Word-Vorlagen erhältlich. Sie sind von renommierten Juristinnen und Juristen erarbeitet worden und haben sich in der Praxis bewährt. Nun sollten diese in ein neues, digitales Format überführt werden. Bewusst haben sich die beiden Verbände nach Evaluation von verschiedenen Lösungen gegen eine Eigenentwicklung eines neuen Shops entschieden. Stattdessen wurden die Verträge durch Approovd automatisiert, die erste Streaming Plattform für Verträge in der Schweiz.

Thomas Flatt, Präsident swissICT, erklärt dies folgendermassen: «Eine Ablösung und vor allem eine kundenfreundliche Lösung, die den heutigen Bedürfnissen und Anforderungen unserer Mitglieder entspricht, war überfällig. Wir haben verschiedene Lösungen geprüft. Es freut mich besonders, dass wir ein aufstrebendes Schweizer Unternehmen mit einer innovativen Lösung gefunden haben, welches bereits als Finalist am von uns organisierten Digital Economy Award ausgezeichnet wurde.»

Und Andreas Knöpfli, Präsident von Swico, ergänzt: «Start-ups sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems, Approovd ist ein Mitglied, das uns durch seine Innovation im Bereich Legal Tech schon früh aufgefallen ist. Von daher war es naheliegend, deren digitale Expertise zu nutzen, um die beliebten IT-Modellverträge auf einen Next Level zu heben.»

Die IT-Modellverträge sind ab sofort auf Approovd.com zu finden.

Die Plattform bietet ein automatisiertes Vertragsmanagement für KMUs. Die smarte Software-Anwendung des jungen Zürcher Start-ups macht es auch Nicht-Juristen sehr einfach, einen erstklassigen und rechtssicheren Vertrag zu erstellen.

Angeboten werden neu über 180 Vertragsvorlagen, die je nach Bedarf in Abonnements à 5, 50 oder 500 Verträge pro 12 Monate bezogen werden können. Mitglieder von Swico und swissICT profitieren, dank der Zusammenarbeit, von Vorzugspreisen mit bis zu 40 Prozent Rabatt. Bereits ab CHF 17.40 pro Monat erhalten sie damit Zugang zu 180 Vorlagen in Deutsch und Englisch, teilweise auch Französisch. Das Erstellen eines rechtssicheren Vertrages dauert im Schnitt nur noch 8 Minuten.

Maja Zulauf, CEO von Approovd, ist überzeugt, dass ihre Plattform den beiden Verbänden echten Mehrwert bietet: «Mit der Einbindung der Modellverträge in unsere Legal Tech Plattfom stellen sie Ihren Mitgliedern ein innovatives Tool zur Verfügung und positionieren sich somit optimal im digitalen Ökosystem, mit ihren eigenen Vertragsvorlagen. Die intelligenten Vorlagen sind von besten Schweizer Anwälten validiert worden und sorgen für Top-Verträge in Rekordzeit.»

Mitglieder von Swico und swissICT müssen sich beim ersten Besuch der neuen Plattform via ihren Verband anmelden. Dank eingebautem Single Login können sie nach dieser erstmaligen Registrierung dann auch direkt auf die Plattform zugreifen.

Approovd, Swico und swissICT sind überzeugt, dass die neue Partnerschaft den klassischen Modellverträgen eine neue, digitale und prosperierende Zukunft bietet. (Swico/mc)