Swiss Digital Initiative für Ethik und Fairness in der digitalen Welt

Genf – Am ersten Swiss Global Digital Summit starteten Spitzenvertreter global tätiger Unternehmen sowie Schweizer Wissenschaftler in Genf unter dem Patronat von Bundespräsident Ueli Maurer die Swiss Digital Initiative (SDI). Es handelt sich um einen langfristig und nachhaltig angelegten Prozess zur Sicherung ethischer Standards in der digitalen Welt. Stiftungsratspräsidentin der von der Standort-Initiative digitalswitzerland lancierten SDI wird Alt-Bundesrätin Doris Leuthard. Die Stiftung wird ihren Sitz in Genf haben. Mitglieder des Stiftungsrats werden Spitzenvertreter der Hochschulen sowie von digitalswitzerland.

Gut zwei Dutzend von Bundespräsident Ueli Maurer eingeladene, hochrangige Vertreter der globalen und der Schweizer Wirtschaft sowie Spitzenvertreter Schweizer Hochschulen haben heute am ersten Swiss Global Digital Summit die Swiss Digital Initiative lanciert: eine Verpflichtung, ethische Standards mittels konkreter Projekte in der digitalen Welt zu verankern. Die von digitalswitzerland lancierte Initiative unter dem Patronat des Bundespräsidenten will die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft gemeinsam einbeziehen.

Ein am Summit diskutiertes Grundsatzpapier wurde mit einer autonomen und hochrangig zusammengesetzten Gruppe von Experten von Schweizer Universitäten erarbeitet. Inhaltliche Stossrichtung: Digitalisierung muss immer dem Menschen dienen und ihn ins Zentrum stellen.

Bundespräsident Ueli Maurer: „Die Schweiz mit ihrer Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, mit ihren weltweit anerkannten Universitäten nimmt bei dieser Initiative ihre Rolle als produktiver und für alle Fortschritte offener Staat wahr. Wir wollen digitalen Wandel fördern, um mit allen Anspruchsgruppen und Partnern realisierbare Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen.“

Formeller Start mit konkreten Projekten anlässlich des WEF 2020

In der Zeit bis zum nächsten Jahrestreffen des Word Economic Forum (WEF) in Davos soll sich namentlich die Zivilgesellschaft in den Prozess der SDI einbringen. Anlässlich des WEF 2020 wird die Swiss Digital Initiative mit konkreten Projekten formell gestartet.

Trägerin der SDI wird eine Stiftung unter dem Vorsitz von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard. „Unser gemeinsames Ziel ist es, das riesige Potenzial der digitalen Technologien glaubwürdig zu fördern, sodass sie allen Menschen zugutekommt.“

Designierte Stiftungsratsmitglieder der SDI sind: Joël Mesot, Präsident ETH Zürich, Yves Flückiger, Rektor Universität Genf, Marc Walder, Gründer digitalswitzerland, sowie Ivo Furrer, Präsident digitalswitzerland. Die Initialfinanzierung der Stiftung erfolgt über digitalswitzerland.

Stiftungssitz wird Genf.

Die SDI richtet sich in erster Linie, aber nicht ausschliesslich, an Unternehmen mit globaler Präsenz. (digitalswitzerland/mc/ps)

Teilnehmer des ersten Swiss Global Digital Summits waren:

Adecco Group: Alain Dehaze, CEO

Booking.com: Gillian Tans, Chairwoman

Credit Suisse: Tidjane Thiam, Group CEO

EPFL: Martin Vetterli, President

ETH Zurich: Joël Mesot, President

Facebook: Nicola Mendelsohn, Vice-President EMEA

Geneva Internet Platform: Jovan Kurbalija, Head

Google: Olivier Bousquet, Lead of EMEA Google AI teams

Huawei: Eric Xu, Deputy Chairman/Rotating Chairman

IBM: Martin Jetter, Senior Vice President & Chairman, IBM Europe

ICRC: Peter Maurer, President

Kudelski: André Kudelski, Chairman and CEO

Leuthard, Doris, former Federal Councillor

Microsoft: Brad Smith, President

Migros: Fabrice Zumbrunnen, CEO

Mozilla: Mitchell Baker, Chairwoman

Nestlé: Beatrice Guillaume-Grabisch, Executive Vice President / Global Head Human Resources & Business Services

NZZ: Etienne Jornod, Chairman

Ringier: Michael Ringier, Chairman

Roche: Christoph Franz, Chairman

SBB: Andreas Meyer, CEO

Swisscom: Urs Schäppi, CEO

SwissRe: Christian Mumenthaler, Group CEO

Siemens: Matthias Rebellius, COO Siemens Smart Infrastructure & CEO Siemens Schweiz AG

United Nations: Kate Gilmore, Deputy High Commissioner for Human Rights

Université de Genève: Yves Flückiger, Rector

Uber: Pierre-Dimitri Gore-Coty, Vice President

UBS: Sergio Ermotti, Group CEO

WEF: Alois Zwinggi, Managing Director

Zurich Insurance: Mario Greco, Group CEO

Zur Erarbeitung des Grundsatzpapiers beigetragen haben:

Prof. Abraham Bernstein, Universität Zürich

Prof. Antoine Geissbühler, Universität Genf

Prof. Effy Vayena, ETH Zürich

Prof. Jacques de Werra, Universität Genf

Prof. Jean-Pierre Hubaux, EPFL

Prof. Stefan Bechtold, ETH Zürich